Soutomaior amplía las bonificaciones para sus actividades

El Concello de Soutomaior va a ampliar las bonificaciones que actualmente aplica para sus actividades con el objetivo de facilitar el acceso a todo el vecindario.

Para hacer efectiva la ampliación de estas bonificaciones, se modificaron las ordenanzas que regulan las actividades deportivas, de promoción de la igualdad y de ocio y tiempo libre.

Para que estos cambios estén vigentes, las modificaciones fueron llevadas la comisión, donde el grupo de gobierno sacó adelante la votación a pesar de que el PP decidió abstenerse.

La modificación irá ahora a la Xunta de Goberno Local para su aprobación definitiva.

De modo que las bonificaciones ya no sólo cubrirán a los hermanos de la persona menor participante, si no que para su aplicación computarán todos los miembros de la unidad familiar.

Además, aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad temporal podrán acoger a las exenciones de las tasas.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, señaló que si el Concello se encuentra ahora mismo en condiciones de afrontar esta ampliación de las bonificaciones y "grazas á boa saúde económica na que se atopan as arcas municipais".

"Os informes de liquidación, que realizan as funcionarias municipais, son claros e contundentes: o goberno de Soutomaior mellorou en 2024 todos os indicadores económicos do Concello, o que nos permite investir máis ca nunca na veciñanza do noso concello e ter uns orzamentos, os de 2025, que non deixan a ninguén atrás", concluyó Manu Lourenzo.