Virginia Garrido: "471 fallecidos por ahogamiento señalan la urgencia de una educación en seguridad acuática"

Las alarmantes cifras de ahogamientos y la reciente tragedia de la DANA en Valencia han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia sobre la prevención de accidentes en el medio acuático en España.

Por este motivo, la UNED ofrece un curso online, dirigido a todos los públicos, que comienza el próximo 11 de febrero y para el que aún quedan plazas, titulado "Seguridad básica ante riadas, inundaciones y ríos".

Óscar Belda y Virginia Garrido, ambos con amplia formación y experiencia en emergencias, salvamento y socorrismo acuático, son los docentes encargados de impartir esta formación.

Virginia, ¿qué os motivó a promover el curso “Seguridad básica ante riadas, inundaciones y ríos”?

Tanto Óscar Belda como yo somos técnicos deportivos superiores en salvamento y socorrismo acuático, entre otras cosas. Nuestro público objetivo son los rescatistas y primeros intervinientes, como policías, bomberos y socorristas.

Actualmente, estamos dando cursos a estos grupos, a menudo a través del SPPB, que es un sindicato profesional de policías y bomberos, o porque nos buscan para formación, tanto desde los ayuntamientos como desde las jefaturas.

Sin embargo, tras lo sucedido en Valencia, pensamos que debíamos hacer más, porque se ha evidenciado que en España no existe una cultura de prevención respecto a accidentes en el medio acuático.

¿A qué te refieres exactamente con la falta de cultura de prevención?

Hay una ausencia de información sobre cómo actuar en situaciones críticas. Por ejemplo, nunca se les ha dicho a las personas que, si viene mucha agua, deben subir a una parte alta de un coche o a un lugar elevado seguro. La educación en este sentido es fundamental, y queremos que la gente tenga conocimientos básicos para saber cómo actuar ante estas situaciones.

¿A qué reflexión os llevó la DANA de Valencia?

Con la tragedia del 29 de octubre en Valencia, nos dimos cuenta de que a la gente no se le ha explicado qué hacer si viene mucha agua. Por ejemplo, no se les dice que deben subirse a la parte más alta del coche o de cualquier lugar seguro. Debido a la falta de cultura de prevención, muchas personas no saben cómo actuar.

¿A quién va dirigido este curso?

El curso que hemos diseñado está dirigido a todos los públicos. Nuestra intención es que cualquier persona, sin importar su formación o profesión, pueda beneficiarse de los conocimientos que impartimos. Nos enfocamos en crear conciencia sobre la prevención de accidentes en entornos acuáticos, porque son situaciones que nos pueden llegar de repente, y solo sabiendo cómo actuar podremos evitar consecuencias fatales.

La información y las técnicas que compartimos son esenciales para que cada individuo pueda identificar riesgos y actuar de manera segura ante situaciones de emergencia. En definitiva, queremos que todos se sientan preparados para actuar con responsabilidad y conocimiento en cualquier contexto relacionado con el agua.

Virginia Garrido y Óscar Belda, docentes del curso: Seguridad básica ante riadas, inundaciones y ríosOcean Rescue Academy

Aunque vivamos en una zona urbana, lejos de corrientes fuertes de agua, ¿podríamos vernos atrapados en una situación de emergencia?

Nadie está exento de que pueda pasar algo. Por eso hay tres pilares fundamentales en los que se centra el curso.

El primero es la conciencia y prevención, que eso es algo que tenemos que tener todos claro. Comprender los factores que tienen que ver con la formación de riadas e inundaciones, es decir, identificar las advertencias y todo lo que nos dice el medio en el que estamos. No solo nos referimos en el curso al medio natural, montaña o zona de humedales, por ejemplo, que son muy importantes, sino que hablamos especialmente de los peligros en la zona donde habitualmente hay más gente, que es en las ciudades y en los pueblos.

Luego, el siguiente pilar es la gestión de las emergencias. Nosotros tenemos que dar las herramientas y las técnicas necesarias para que esa persona pueda actuar de una manera segura y, en caso de que haya equipos de emergencia, que pueda combinarse con esos equipos para poder ayudarles. Porque muchas veces necesitan ayuda y tener una persona que sabe qué es lo que no tiene que hacer, a ellos les facilita mucho la labor a la hora de actuar.

¿Podrías darnos un ejemplo de algo que no se debe hacer en situaciones de emergencia?

Una cosa que no se debe hacer es perder los nervios. Por ejemplo, si estás en un río y ves a alguien en problemas, no debes tirarte al agua a rescatarlo. Si tienes una cuerda, lo correcto es lanzársela para que pueda agarrarse y ayudarle a salir, pero nunca meternos nosotros en el río, eso solo pueden hacerlo los rescatadores profesionales. Es fundamental que las personas comprendan que, aunque quieran ayudar, sus acciones pueden complicar aún más la situación.

¿Cómo podríamos identificar un riesgo en ese río para no ser esa persona en problemas?

Uno de los riesgos más evidentes es el sonido del agua. Si escuchas un ruido fuerte, eso indica que viene una gran cantidad de agua. También es importante observar el entorno: si ves que un arroyo seco comienza a llenarse, no cruces. Esas son señales claras de que debes tener cuidado.

¿Qué consejos darías sobre cómo comunicarse con los servicios de emergencia?

Cuando hablamos con los servicios de emergencia, llamando al 112, primero, nos identificamos. Además, tenemos que darles un punto de referencia claro o la dirección exacta donde nos encontramos. Tenemos que decir qué pasa de forma clara y si hay heridos o no. Y la situación, si lo sabemos, en la que se encuentra esa persona. Con esas cuatro cosas claras, a ellos les ayudamos mucho.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir sobre la prevención de ahogamientos?

Es crucial tomar conciencia de la prevención de accidentes en el medio acuático. En España, no podemos permitir que más de 400 personas mueran ahogadas cada año. Necesitamos una cultura de seguridad acuática. La información y la educación son esenciales para prevenir tragedias.

¿Hay alguna cifra oficial sobre ahogamientos en España?

Sí, el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) indica que en 2024, sin contar a los que perecieron por la DANA de Valencia, hubo 471 personas que fallecieron por ahogamiento en diferentes entornos acuáticos, como playas o ríos. Esta cifra es alarmante, es más de una persona al día. Es un tema serio que requiere atención urgente.

¿Qué crees que se necesita para cambiar esta situación?

Necesitamos un cambio de conciencia. Desgraciadamente, parece que hasta que no le ocurra algo grave a alguien relevante, no habrá una reacción contundente. La prevención es clave, y debemos educar a la población sobre los riesgos y cómo actuar en situaciones de emergencia.

¿Debemos preocuparnos por el incremento de fenómenos meteorológicos adversos, como lluvias torrenciales, por el cambio climático?

No es que se hayan incrementado, de hecho llueve menos, sino que los eventos meteorológicos extremos son mucho más intensos e imprevisibles. Antes, una gota fría podía causar inundaciones, pero ahora estamos viendo lluvias que generan crecidas desproporcionadas en cortos periodos de tiempo.

Antes, durante una gota fría, la calle se llenaba de agua, pero a lo mejor eran unos treinta centímetros, pero no metro y medio de agua. Pues el problema que estamos teniendo es que la meteorología lo que está haciendo es reaccionar, y cosas que antes eran normales, a las que estábamos acostumbrados y nos adaptábamos relativamente bien, ahora no. ¿Por qué? Porque es extremo. Y todo lo que es extremo, destroza.

Entonces, ¿extremar la prevención nunca está de más?

Por un lado, la confianza nunca trae cosas buenas, pero los excesos de prevención, a veces, dependiendo de la persona que adquiera esos conocimientos, puede llegar al miedo o al pánico. Lo que hay que tener siempre es prevención y respeto. Son las palabras clave.

Me da igual que estemos en la montaña, en la playa, un río o una pradera. Lo que hay que tener es una prevención, y esa prevención la dan los conocimientos y el respeto por el entorno en el que estamos. A mí es que nunca me gusta hablar de exceso de prevención, porque al final hay muchas personas que acaban cogiendo miedo, y el miedo lo que trae normalmente es un bloqueo y que la persona no pueda actuar en condiciones. Al final, se trata de sentido común, pero estando bien informados.