150 especies vivas desaparecen cada día y F. Umbral

Según el ISPRA, si mis datos son ciertos, ciento cincuenta especies vivas desaparecen, aproximadamente, cada día –según otros datos de Internet, son cincuenta–. Varios miles cada año. No soy un experto ni especialista en ecología ni en biología. Por tanto, usted, estimado/a lector/a, debe acercarse a este texto escrito con unos cientos de palabras de alguien que, como usted posiblemente, no somos expertos, y cuyo deber en el género del articulismo de opinión o literario es simplemente mostrar realidades, cosas y entes de la vida, del momento y de la actualidad. Que seamos más conscientes de ello. Y que, por tanto, nos hagamos preguntas. No se pretende que se llene usted de incertidumbre, ni de pena, ni de angustia, sino ser consciente de que si atraviesa el paso de peatones en rojo, tiene muchas posibilidades de ser arrollado y enarbolado por un vehículo y terminar, en el mejor de los casos, en Urgencias del Hospital más cercano.

Se dice que la historia de la vida, la historia biológica del planeta, está hecha de constantes desapariciones de especies, poco a poco, y de cinco grandes extinciones que todavía buscan las razones: que si un enorme meteorito, que si rayos gamma, que si el cambio climático y el invierno planetario, que si... Pero yo, que soy un simple observador, me digo a mí mismo: si se extinguen especies cada día, cada año, cuestiono y me cuestiono, ¿surgirán nuevas especies? Pregunto, ¿nacerán cada día nuevas especies, aunque sean pequeñas, microespecies...?

Pregunto, ¿las grandes especies, es decir, las que son visibles, solo surgen después de una gran extinción, y en tiempos de tranquilidad de nacimientos y de extinción, las únicas que surgen son pequeñas, es decir, microbios, virus, bacterias, etc.? Existe otra gran pregunta: si se extinguen esas especies, puede que de ahí, por la investigación médica y biológica, podrían surgir quién sabe qué nuevos medicamentos, que quizás podrían curarnos heridas y enfermedades y traumas graves al corazón, a los huesos, a la carne humana y a la mente humana. Es decir, no solo se están muriendo especies vivientes, sino también, potencialmente, principios que esas especies pueden llevar y que se perderán y, por tanto, no podrán servir para deducir e inducir medicamentos y terapias, y quién sabe qué conocimientos que nos puedan servir para curarnos heridas profundas y esenciales.

Pero también me hago la pregunta, me la he hecho a lo largo de estos lustros: apenas conocemos el cerebro de las especies vivientes, el cerebro del elefante o del caballo o del tigre o de la hormiga. Ahora, hasta donde sé y conozco, se está descifrando la genética y ADN de cientos de seres y de especies vivientes, desde la mosca hasta otras especies. Esto nos dará un enorme conocimiento. Algunos lo temen, otros lo desean. Algunos piensan que algunas características de algunos genes se están hibridando con otras especies por la investigación humana, y así ya han hecho ratones que tienen cierta luz, etc. La realidad es que se han descrito según la EOL, entre 1,5 y 2 millones de especies, pero en total pueden existir, actualmente vivas, unos 8,7 millones de especies vivas y vivientes; algunos expertos indican que más. Por tanto, la riqueza que eso representa, riqueza de conocimientos, pero también riqueza en multitud de parámetros. Hemos indicado toda la potencialidad de nuevos medicamentos, de nuevos conocimientos posibles; algunos también recuerdan la espada de Damocles o el cuchillo de Aristóteles: hasta ahora, todo tiene una dimensión que puede ser buena o positiva, y otra quizás no tan buena –también epidemias y también curación de epidemias–, que pueda tener usos negativos o conocimientos negativos, porque también pueden existir principios moleculares cuyo uso sea negativo para seres vivientes. Por eso, siempre la enorme necesidad de la legislación correcta y la moralidad correcta. Como deseo siempre dar al César lo que es del César, y también porque estamos haciendo una pequeña historia del articulismo en nuestra sociedad y país en estos siglos, pues nos hemos encontrado con un artículo del maestro Francisco Umbral, titulado "El último bucardo", publicado en El Mundo, el 12 de enero del 2001, que nos narra, empieza el texto indicando, que se ha encontrado el último bucardo, que es/era una raza autóctona de los Pirineos y se ha encontrado muerto o fallecido. Por tanto, el último mohicano de su especie, algunos indicarían subespecie, ha fallecido hace un cuarto de siglo.

Por cierto, han encontrado un conjunto de cabras en una isla de Brasil, y los investigadores se han llevado una sorpresa de cómo han podido sobrevivir sin agua dulce –supongo yo, que soy un lego en esta materia, aprovechando la que lloviese de vez en cuando, lo que convierte a la mítica cabra como uno de los animales más duros de todos los grandes...–.

Hace muchas décadas, se planteó si "el ser humano podría voluntariamente extinguir la viruela". Creo recordar. Y hubo un debate internacional, y unos decían que sí, habría que extinguirla, porque había traído cientos de millones de muertos a lo largo de los milenios. Otros indicaban que no, porque la especie humana no tiene derecho a extinguir a otra especie. Porque, entre otras cosas, quién sabe si se podría aprender algo y algo positivo para la humanidad. Ahí quedó la cosa. No sé, no sé cómo estará esta cuestión. Pero yo siempre he pensado que en laboratorios secretos la tienen guardada, quién sabe por qué y para qué... Tenemos un problema, que es el mismo que ante la viruela. La humanidad, en la medida que pueda, debe intentar que no se extinga ninguna especie viviente. Otra cuestión y tema, para otro, o para ningún día, es la gran pregunta que está en el horizonte: pronto los humanos serán capaces de crear o criar nuevas especies. Qué hacer ante esta cuestión. Pero este guante lo dejamos para otro día, quizás para ningún día, quizás de este tema no hable... no escriba... solo observe y piense... –como de tantos otros–. Paz y bien y verdad...

