Bota, rebota e no teu c... estoura!

Seguramente, cando vexades o título deste artigo, pensaredes que, unha de dúas, ou que son parva, ou que toleei.

Algo de certo na primeira hipótese pode haber, non digo eu que non, pero podo asegurarvos que non sucede o mesmo coa segunda, e vou explicarvos a razón de tal título, e estou segura, ademais, de que o ides entender perfectamente.

Non estou, esta tempada, a seguir a actualidade tanto como adoito facelo a cotío, por circunstancias que agora mesmo non veñen ao caso, pero que, pola miña saúde mental, fixeron recomendable, por non dicir obrigado, procurar unha certa desconexión, que debería ser total, pero é ben certo iso de que a cabra sempre tira ao monte, e, cando algo importa de verdade, coma no meu caso é todo o relativo á violencia de xénero, penso que as "recaídas" son inevitables, polo menos para min.

E, nunha destas recaídas, a pasada semana, ademais de constatar con moita dor pero tamén, teño que admitilo, con pouca ou ningunha sorpresa, porque moi pouco ou nada se está a facer para evitalo, pese a quen pese, que os feminicidios non cesan, xa que o número de vítimas mortais por mor da violencia machista continúa medrando, chegando xa case á ducia de mulleres asasinadas no que vai de ano, algo que, de súpeto, vin na TV chamou especialmente a miña atención.

Estou a referirme á nova campaña da Fundación Mutua Madrileña contra a violencia de xénero, que, coma todas as accións que leva a cabo, está financiada xenerosamente polo goberno.

Nesta campaña, que, non fai falta aclaralo, penso, pode ser calquera cousa agás barata, tenistas de recoñecido prestixio, e non soamente españois, non, senón a nivel mundial, aparecen rexeitando a violencia machista apupando os agresores e feminicidas ao berro de "Booooo, boooooo, boooo...!".

Eu xuro que non daba creto ao que estaba a ver... e a escoitar. Tanto é así, que cheguei a pensar que a imaxinación me estaba a xogar unha mala pasada, que vira e escoitara mal... que sei eu!, pero que non podía ser, en modo ningún, certo.

De verdade alguén cun mínimo de sentido común, con soamente dous dediños de fronte, pode pensar nin por un só segundo, que tal campaña vai ser disuasoria para os maltratadores, ou para os potenciais feminicidas?

Alguén cre, sinceramente, e non guiado polos intereses ou a política, que pode beneficiar en algo as vítimas de violencia de xénero? Acaso se tomaron a molestia de preguntarlles a algunhas delas que opinan ao respecto?

Francamente, parecía difícil superar a ineficacia e a burla que xa supoñen os minutos de silencio, pero o desta campaña faino, e con creces, ademais.

Quen gaña con ela?

Entre outros, por suposto, os que máis, os seus protagonistas, e a "altruísta" Fundación Mutua Madrileña, que fará moitas cousas boas, non dicimos que non, pero que atopou nas causas que afectan aos máis vulnerables, entre as que está, como non, a violencia de xénero, a galiña dos ovos de ouro, e, por descontado, o goberno, que non escatima en gastos cando se trata de destinalos a campañas tan "desinteresadas".

Cantos miles, miles e máis miles de euros custou, comezando polas cantidades inxentes que cobrarían os seus protagonistas, amén, por suposto, do resto do "elenco" que traballou no seu deseño, posta en marcha, etc., etc., e que servirían para sacar do inferno no que están a vivir... ou a morrer, tantas e tantas mulleres e os seus fillos?

Como se pode ter a indecencia, señores e señoras políticos, voceiras de colectivos "feministas de ben", de achacar á falta de recursos cada vez que unha muller é asasinada a máis que evidente desprotección, a falta de prevención, que sofren as vítimas de violencia de xénero e os seus fillos, cando se opta por tal aldraxe, por tal burla, para todas e cada unha das vítimas, en prol do postureo e do negocio máis noxentos?

Poden facerse unha idea, señores e señoras do goberno, e especialmente Vde., señora ministra de Igualdade, de cantas mulleres, cantos nenos e nenas, poderían saír do seu inferno se destinasen eses cartos a axudalos de verdade? Que van poder! Para iso terían que saber o que se traen entre mans, ou, mellor dito, importarlles, porque saber ben o saben, e perfectamente, ademais, que é obter o maior beneficio posible para eles, algo que acadan sobradamente.

É que non hai ninguén coa sensatez, coa cabeza o suficientemente amoblada, para poñerse á fronte do Ministerio de Igualdade e tentar que desde el se aborde a que debería ser a súa auténtica finalidade: loitar contra a violencia de xénero e axudar as súas vítimas? Claro que non é menos certo que alguén así nunca, e reitero, nunca, chegará a ocupar tal posto, porque para optar a el hai que saber priorizar os intereses, a política, e esquecer os escrúpulos, se é que se tiña algún, por riba do corazón e das auténticas necesidades de quen está a sufrir.

Isto en canto ao goberno, pero en canto á Fundación Mutua Madrileña, sería bo que escoitasen e levasen a cabo, obviamente, unha suxestión coa que demostrarían o seu auténtico compromiso con esta loita, e isto vale para todas as aseguradoras:

Se tan comprometidas están, se tanto desexan axudar a que a violencia machista deixe de medrar, por que non comezan por ofrecer a esas candidatas que tanto buscan entre as mulleres maltratadas empregos dignos, con contratos e soldos decentes, en lugar de buscar nelas un nicho de "empregadas" que traballen a comisión, cun contrato mercantil, sen remuneración fixa, e mesmo como falsas autónomas? Vaia, para falar claro, que traballen gratis, prometéndolles contratos laborais que, agás rarísimas excepcións, nunca chegan? E sei ben do que falo, despois de trinta anos no sector asegurador e once traballando con vítimas de violencia de xénero.

Estou segura de que agora é doado entender o título co que encabezo este artigo, porque, de non tratarse de algo tan doloroso como é a violencia machista, e dada a "madurez", e con todo o respecto aos que idearon a campaña o digo, amosa, pero semella máis a unha escena de patio de colexio que a outra cousa, ante tanto apupo e berros de "boooo, boooo...!", non se pode máis que responder do xeito máis adecuado, que é algo así como o título en cuestión: Bota, rebota, e no teu c... estoura!.

Asociación Si, hai saída