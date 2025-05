Choripán

Hay cosas en la vida que son tan pequeñas, tan humildes y sencillas, que se vuelven imprescindibles. Por ejemplo, El choripán. Insignificante pero enorme. Desprovisto de artificio pero contundente. Te puede salvar la vida una tarde cualquiera de Feira Franca, cuando hace sólo dos horas que has terminado de comer pero ya tienes un agujero en la tripa del tamaño de Asturias, patria querida. A mi me han pasado, y por eso le juré al choripán amor eterno mirándole a los ojos, antes de comérmelo. El amor es así, vorágine cruel, una deslumbradora certeza que puede terminar en destrucción.

Nos pasamos la vida menospreciando sus regalos diminutos, los de la vida, empleando la versión más terrible del menosprecio que es la de no dar aprecio. Pasamos por alto, damos por supuesto, por descontado, miramos por encima del hombro; todo porque nos hemos constituido en voluntariosos esclavos de las apariencias. Bebemos los vientos por todo aquello con buen aspecto, con elegancia impostada, con una promesa en los labios pintados, por toda aquello que se ha desvivido por dar una buena impresión pero carece de recursos para sostenerla en el tiempo. Hemos entregado nuestra sed mortal a vasos de cristal tallado cuya agua es el poso turbio de nuestra vanidad.

El choripán nos reconcilia con la verdad, porque el choripán no miente ni engaña, no promete lo que no te va a dar, no se esconde ni se disfraza. Puede que solo te dé un beso, pero será sincero. El choripán no es un embaucador, un advenedizo que te dará la espalda a las primeras de cambio. Su mirada es limpia, grasienta pero limpia, paradójicamente.

Solemos suspirar por una cierta cantidad de razones, la primera de ellas el aburrimiento. O los deseos que genera nuestra imaginación de llevar una existencia más aventurera, más azarosa, más emocionante. Paparruchas. No existe tal cosa, no al menos con una consistencia de jornadas de veinticuatro horas. Lo que hay son sobresaltos, picos de adrenalina, arrebatos fugaces. El resto, el sólido abrazo de la tranquilidad, de lo previsible, de lo estable y fugaz.

No olvidemos, pues, los pequeños favores de los humildes regalos de la vida. Nada hay más ingrato que hurtar el afecto que merecen los fieles y aparentemente insignificantes elementos que sostienen nuestra existencia.

Todo lo dicho aquí sobre el choripán, vale también para el queso con membrillo.