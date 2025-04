No sé cómo nos gestionan o nos gobiernan

Desde el Neolítico, posiblemente antes, existe un grupo de personas que gestionan los destinos de la tribu, la aldea, la ciudad-Estado, la Nación-Estado, los imperios…

Hasta donde conocemos o al menos yo conozco, existe un grupo de personas, el concepto elite es más controvertido y polémico, que nos gobiernan-rigen-gestionan. Es más, hace unos meses escuché y pensé y reflexioné y medité un documental que hablaba sobre un grupo de monos, simios no primates, -no sé de qué especie-, y existía un escalafón social dentro del grupo, de unos veinte individuos, existían hembras de primera categoría y de segunda categoría y, si no recuerdo mal, también de tercera. Es más, a las crías de las hembras de segunda y tercera categoría, el resto las trataban peor. Y eso que tenían el mismo progenitor, el mono Alfa.

Esa información biológica me llevó a hacerme muchas preguntas, cuestiones que ya estarán conmigo hasta que cierre los ojos y la consciencia en mí, siempre que sea mediana. Es decir, los humanos hemos humanizado y relativizado las diferencias de los estratos sociales que hemos heredado de los monos, pasando por los primates –existen cuatro o cinco especies, nosotros seríamos una-, pasando después por los homínidos, que son antes de la primera especie de homo, -homo habilis-, y pasando por las docenas y decenas de especies humanas que hemos sido o hemos sido humanos, al menos una veintena hasta el momento de hoy.

Por tanto, uno de los cambios que se han producido es pasar de las costumbres sociales de los grupos de monos a las realidades sociales de hoy. Hoy es evidentemente más humano, más igualitario que los monos del principio de la evolución –de las mismas especies de monos de hoy-. Entre todos los cambios que hemos producido, uno ha sido éste y que no valoramos. Pero la pregunta sigue presente, ¿no sé cómo nos gestionan o nos gobiernan o nos rigen, y eso que llevo intentando dilucidar esta cuestión desde la adolescencia? ¿Y cómo los grupos que nos gestionan, algunos hablan de las elites que nos gestionan: una mezcla de grupos económicos-financieros-empresariales, grupos de políticos profesionales, posiblemente, grupos de personas que representan las religiones, según culturas y sociedades? ¿Debajo de todos ellos, por debajo de ellos, los "grupos de técnicos, de la alta técnica y nivel", que ponen en funcionamiento los sistemas administrativos, tecnológicos, científicos, etc.?

¿Y debajo estaría el pueblo, los gobernados, los estratos sociales medios y medianos –incluso grupos altos que no están rigiendo la sociedad, aunque tengan mucho poder-, con diversas diferencias en ellos, grupos o subgrupos dentro de ellos, y más abajo los estratos sociales bajos o más bajos…? ¿Pero cómo nos gobiernan… algunos hablan del miedo, que tenemos miedo, nos insuflan miedo, otros dicen, quizás con una serie de instrumentos diversos, una complejidad de elementos, como si fuese una sinfonía de medios-instrumentos, porque hay diferencias entre los humanos…? ¿Por lo cual no habría un instrumento, sino varios o muchos…?

Debo indicar que no estoy en contra de que existan grupos de alto nivel que gestionen la sociedad, el Estado y todo lo demás. Sino la cuestión es cuánto poder y cuánta gestión pueden y deben tener. Si no tuviésemos un grupo que nos gestiona, caeríamos en la anarquía, en el desgobierno, y, por tanto, el mal sería mayor. Otra cuestión, si la forma de gobierno o gestión es democrática, semidemocrática, o no-democrática… Evidentemente, el ideal es la democracia, en caso de graves problemas sociales, la semidemocracia, en sus múltiples formas, y solo de forma temporal y limitada y muy limitada…

Todo esto me ha llevado a volver a preguntarme, al confrontarme en el espejo de un artículo del notable escritor y articulista, Juan Manuel de Prada, publicado en ABC, el día 29 de marzo del 2025, titulado: El negocio del miedo. Debemos ser conscientes de que un artículo de opinión, de entre ochocientas y mil doscientas palabras, es un instrumento que los humanos han inventado o descubierto, con muchas limitaciones, yo creo que "solo sirve para hacer catas en los temas que tratan", no es un artículo académico o universitario, no es un ensayo, no es un sermón religioso o un mitin político, no es una arenga militar, pero de todos esos sistemas algo tiene, además de otros géneros literarios.

A mi entender, un artículo o columna periodística solo tiene el fin de presentar ante el lector/a un tema o una cuestión o una tesis. Y presentarle una realidad o entidad del tipo que sea, sea una reflexión sobre un caramelo, una ciudad, un botijo o como ahora, una enorme cuestión: ¿Cómo se nos gobierna, cómo se nos gestiona socialmente? Y así, ese lector/a esa mañana o esa noche reflexione sobre los sistemas sociales o sobre ese tema. El tema de hoy, lo acabamos de indicar: ¿cómo se nos gestiona socialmente? Es obvio y evidente, con un enorme órgano, y el órgano tiene muchas teclas, decenas de teclas, posiblemente cientos de teclas. Porque los humanos somos diversos.

Por tanto, a cada uno hay que moverle los hilos de distinto modo y de distinta manera para que los humanos sean sociables en la insociable sociabilidad que nos hablaba el maestro Kant. Los humanos son una mezcla de sociables e insociables, de racionalidad e irracionalidad. Y cada época tiene que buscar y luchar para que la racionalidad sea mayor que la irracionalidad, la sociabilidad más que la insociabilidad. Porque si no conseguimos eso, lo que viene es siempre la guerra, la revolución, el hambre y, por tanto, la muerte y la sangre. Las elites o los grupos que rigen la sociedad tienen el deber de intentar que cada mañana el sol de la paz siga brillando.

