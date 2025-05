Covardía, incompetencia ou todo xunto?

Houbo un apagamento. Non opino, non sei do tema. Concordo con Isaac Rosa (eldiario.es 01/05/2025): "si non entendes a factura da luz, pois, do apagamento menos". Por moito que escoites falar de "enerxía sincrona", "oscilación do fluxo de potencia", "ciclo combinado", non vos empeñedes en demostrar que entendedes de que vai o tema, nin de como funciona a electricidade co que nos explicaron na escola, di Isaac Rosa. Vou agardar a que unha comisión de técnicos e expertos avalíe, emita o informe e logo xa veremos.

Sorprendeume a sobreactuación catastrofista de determinados presidentes dalgunhas comunidades autónomas (CCAA) que declararon o Nivel 3 (N3) de emerxencia. O Presidente do Goberno, ás 18:00, avanzou que tres CCAA solicitaran "formalmente" o N3 de emerxencia a esa hora (Andalucía, Extremadura e Madrid) e que estaba disposto a estendela a outras que o pedisen. Así, xuntáronse Murcia, A Rioxa, Galicia, Castela-A Mancha e Comunidade Valenciana. Todas gobernadas polo PP agás Castela- A Mancha do PSOE (??). O que fagan as presidencias das distintas CCAA non me preocupa. O que faga o Presidente da Xunta de Galicia, si. Gustaríame que se comportase coma os outros presidentes de CCAA históricas Cataluña, Euskadi e Navarra non declararon o N3. Saben que as emerxencias é unha competencia das CCAA, e como tal asúmena. No N3 o Estado ordena e coordina as actuacións e a xestión de todos os recursos estatais, autonómicos y locais do ámbito territorial afectado. Os medios materiais, persoais e o coñecemento do medio téñeno os que máis preto están, as CCAA. É un sen sentido que o Goberno do Estado coordine as emerxencias, agás que haxa que dispor de persoal de defensa en postos de seguridade.

Ruedanon sabe estar a altura deste país. Pode ser outra cousa, a covardía. Non vaia ser que con calquera cousa non saia ben e teña que enfrontarse as consecuencias políticas dunha neglixencia. Si non é covardía é incompetencia. Nisto o PP vai sobrado, mesmo parece que fixeron cursos de incompetentes. Prestige, Yak-42, 11-M, Metro de Valencia, accidente de Angrois, residencias de Madrid ou a DANA en Valencia son exemplos de incapacidade. A Alfonso Rueda quédalle grande esta presidencia, pensa que Galicia é unha macrodeputación.

Vendo as palabras deFeijóo,Gamarra ou Tellado cada vez está mais claro que Ayuso abriu a espicha, marcou o rumbo e Génova 13, estratexia coordinada. Aínda que se dixo que o apagamento se ía arranxar entre seis e dez horas no PP pensaron que éramos dos EEUU, con pistola, e que pola noite ía haber desordes, con roubos e saqueos, así eles poderían dedicarse ao seu deporte favorito, sementar dúbidas e culpar ao goberno. Comportamento de Poncio Pilatos, lávanse as mans, logo criticaran ao Goberno. E Page?, igual que o PP, si algo sae mal, leña a Pedro Sánchez.

Non entendo que declaren o N3 de emerxencia para que sexa o Goberno do Estado quen coordine a emerxencia na súa CCAA cando, día si, e día tamén, o PP non para de dicir que este Goberno é débil, inútil, desastroso e incapaz (contradición maligna?).

Rueda renunciou ao autogoberno, renunciou a dirixir o País, demostrou que non se fía de nós. Non me gusta que o presidente da Xunta, o noso Presidente, pense que somos malas persoas, mala xente, que si non hai luz imos roubar ou saquear. Comportámonos civilizadamente. Tomamos ,viños, cafés ou refrescos coma sempre pero en mesas alumeadas por velas. Falamos moito máis que nunca e, risas, moitas risas mentres agardabamos a que volvese a electricidade. E volveu a electricidade e a vida de sempre. O de Rueda é incapacidade, covardía e dependencia de Madrid. Que importante é ter gobernantes que non sexan escravos da "villa y corte".

Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid

A Presidenta da Comunidade de Madrid, con chupita militar de camuflaxe, en rolda de prensa o 28/04/2025, ás 14:37 pedindo o N·3 e a activación do exército. A electricidade volveu a todos os sitios agás á Cañada Real, onde esta señora ten cortada liña. A esta xente seguro que non lle afectou o apagamento, xa teñen velas e lanternas, están acostumados á forza. (Pantallazo da páxina web de Telemadrid. Andrés Núñez Rajoy)