Declaración : je déclare l’ etat de bonheur permanent

Durante mucho tiempo me he considerado un mitómano que buscaba lugares en que pasaron cosas importantes o vivieron gentes destacadas. Pero la mitomanía lleva implícita la mentira y he tenido que cambiar la que creía mi condición de mitómano por otra de aficionado – en algunos casos quizás desmedido - para denominar dicha costumbre, dicho hábito.



En función de ello, en las ciudades que denominamos "históricas" (todas lo son) me dedico con frecuencia, casi tanto como destinar el tiempo a ver museos, a pasear buscando sitios en que "pasaron" cosas. Hace años, busqué en Roma el lugar en que había aparecido el coche de Aldo Moro, cuando fue asesinado. Pensé en el conocido intelectual italiano Toni Negri que había sido acusado (fue absuelto) de haber participado en aquel crimen organizado por las famosas "Brigadas Rojas". Negri estuvo en la cárcel aunque una vez libre vivió en París y fue profesor en la Universidad.



Mi paseo por Roma debió de producirse en torno a 2014. Toni Negri en la obra, en colaboración con Michael Hardt, publicada en 2017, "Asamblea", lejos ya de aquellas dudas sobre su participación en las "Brigadas Rojas", dice: "Nuestras armas deben contrarrestar defensivamente las formas de violencia. Tanto la macroviolencia de las guerras como la microviolencia de las finanzas, la pobreza, los racismos, las opresiones de género y la degradación ambiental". En 2012 ya había publicado "Declaración" un ensayo sobre la retórica y la acción de la "multitud", de los individuos que han pasado a la acción y están comenzando a cambiar el mundo en que viven.



Y si al principio decía que quería precisar que había que separarse de las mitomanías, también lo hago – intento tras intento – de las monomanías, a las que a veces siento que me acerco dándole vueltas al post- sesentayochismo, evocando esa etapa en que los jóvenes quisieron cambiar el mundo y encontrar la arena de la playa excavando en las calles parisinas. Una de esas manías se acompaña del gusto por la llamada canción francesa clásica. Y así, visité en Bruselas la casa en que vivió Jacques Brel o- en París- el Impasse Florimont en el que Brassens, acogido por una pareja entrañable, realizó gran parte de su obra.



Pero en los primeros setenta, año de creación de las "Brigadas Rojas", acabo de reencontrarme ahora una canción hecha entonces por Georges Moustaki, que viene muy a cuento : je déclare l’état de bonheur permanente ( declaro el estado de felicidad permanente)



Yo declaro el estado de felicidad permanente

Y el derecho da cada uno a todos los privilegios

El sufrimiento es un sacrilegio

Cuando hay para todos rosas y pan blanco.



Contesto la legitimidad de las guerras

La justicia que mata y la muerte que castiga

La civilización en brazos de mercenarios.



El texto es largo y no me parece oportuno incluirlo todo aquí, pero esta declaración resume muy bien la esperanza en la superación de una sociedad, unos poderes económicos y unas víctimas como las que en 1970 y ahora medio siglo después (no ha cambiado nada) siguen vigentes en este mundo. Moustaki, en otra canción, hacía un llamamiento a la "révolution permanente" pero que no se puede interpretar como una analogía a la interpretación trotskista de la misma.



El hecho es cómo se reforma el sistema capitalista que se basa en su incompatibilidad con los derechos humanos de todas las personas. Pero todas las grandes revoluciones se han hecho con violencia ¿cómo se hizo si no la Revolución Francesa? ¿Cómo se venció al zarismo en Rusia? Hubiera sido imposible a través de reformas pacíficas.



Las formas, de alguna manera, nos civilizan. La pérdida de las mismas nos "primitivizan". Claro que hay gentes de modales suavísimos y que nunca levantan la voz que son responsables de crímenes horrendos, que habitualmente cometen otros: " manos finas que mandan matar" decía Raimon en una conocida canción. Pero el insulto, la agresividad verbal, los comportamientos que prescinden de la dignidad o integridad responden más al modelo social ultracapitalista, de competividad extrema, de rebajar al que es igual, de ganar a cualquier precio, que al comportamiento correcto que todo el mundo se merece, entre gentes de derechos iguales que propugna el socialismo.