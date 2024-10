¿Despiste o chulería?

De la escuela del ideólogo Aznar, quien, indignado por las restricciones de los niveles de alcoholemia al volante afirmó: "¿quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?"; llega M. Rajoy, conocido, entre otras cosas, por aparecer en los papeles de Bárcenas como sospechoso de haber cobrado sobresueldos en sobres de dinero negro.

M. Rajoy ha sido presidente del Gobierno, pero su gran aportación a la historia del país va mucho más allá. Se trata del largo listado de frases antológicas que nos ha dejado, y con las que los fabricantes de memes alimentan el insaciable apetito de sus seguidores. ¡Qué sería de TikTok sin las estupideces de M. Rajoy!

Hace unos días, aterrizó en el Foro de A Toxa para hacer lo que mejor sabe hacer, deleitarnos con una nueva sarta de tonterías. No me extrañaría que cobrase por ello, y no será barato.

Aunque a los peperos de cuna les hace gracia, y dicen que se trata de ironía, socarronería, incluso hay quien se atreve a decir que es una forma de expresar un grado de inteligencia extraordinario, a mí me resulta insoportable esa mezcla de despiste y chulería jocosa con la que nos deleita cada vez que tiene ocasión.

La verdad es que, como expresidente de España, sus aportaciones en el Foro han sido muy pobres, o más bien, bochornosas. La estupidez sobre el tema de los tapones en las botellas de plástico solo denota el nivel del personaje, caricaturizando y ninguneando un tema de enorme transcendencia como es el del reciclaje.

Pero es el estilo de la derecha, bromear con cosas importantes, analizar los asuntos serios y convertirlos en motivo de mofa. Lo mismo que hizo Aznar con el alcohol, o Tellado con el terrorismo. Este tipo de comentarios, pueden aceptarse de cualquier ignorante arrimado a la barra de un bar, pero no de los dirigentes del principal partido de la oposición de un país que es la cuarta economía de la Unión Europea.