O Eixe Atlántico-Cantábrico: ou nos rebelamos ou morremos como territorio político

No taboleiro do Estado español, o Eixe Mediterráneo leva anos xogando con vantaxe. Xogan en bloque, planifican a longo prazo, ocupan espazos de poder e, sobre todo, non teñen medo a poñer o puño enriba da mesa. Valencia, Cataluña, Murcia e Andalucía oriental fan lobby con descaro, con método e sen complexos. Mentres tanto, Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi baixan a cabeza, cada quen na súa guerra pequena, entregados á lóxica dun Estado que os trata como paisaxe de fondo e obviando Portugal.

Xa non se trata só de quen leva as autovías, os AVEs ou os fondos europeos. O que está en xogo é moito máis: quen lidera a transición industrial, quen marca a política enerxética, quen define os nodos loxísticos, quen ten dereito ao futuro e quen queda como reserva simbólica. E a resposta é clara por parte do governo: non é o norte quen esta a liderar.

Temos industria, pero non temos voz,

O norte da Península xera enerxía, transforma materias primas, produce alimentación, pesca e compoñentes para medio mundo. Desde os estaleiros de Ferrol ata os centros tecnolóxicos de Xixón e Euskadi, desde os portos de Bilbao e Vigo ata os parques eólicos e a madeira de Lugo ou a leite de Vilalba, todo ese potencial existe, pero está ausente da política de investimentos do Estado e da súa planificación.

Onde está o tren de mercadorías entre A Coruña e Europa? Onde está o AVE real a Asturias? Onde están os accesos ferroviarios aos portos de Vigo, Coruña, Ferrol, Xixón ou Santander? Onde está a conexión industrial de Galicia co Cantábrico? Está nos caixóns. Porque aquí non temos lobby. Porque aquí os nosos políticos non fan o seu traballo.

Os cargos do PSOE: cómplices do centralismo

A situación sería distinta se os cargos do Partido Socialista en Galicia, Asturias, Cantabria ou Euskadi se comportasen como verdadeiros representantes territoriais. Pero non o son. Son intermediarios do Goberno, non defensores da terra que os elixiu. Son políticos que aplauden investimentos para o Corredor Mediterráneo mentres calan ante o abandono do norte.

Cando foi a última vez que un ministro ou secretario de Estado do PSOE ou Sumar, plantou cara ao Consello de Ministros para reclamar investimentos estruturais para o noso eixe atlántico-cantábrico? Nunca. Están máis preocupados por manter o cargo que por defender o territorio. E isto hai que dicilo alto e claro: son cómplices do abandono.

Non chega con facer notas de prensa ou visitas guiadas polos concellos. O que fai falta é rebeldía política. Disidencia interna. Capacidade de presión real. O que fan os cargos do PSOE no norte é grave: defender á Moncloa en vez de defender ás súas comarcas. Esa lealdade mal entendida está condenando ao noso tecido produtivo á irrelevancia.

Fronte ao Mediterráneo, un norte mudo e dividido

O Corredor Mediterráneo leva décadas construíndo influencia. Levan os investimentos europeos, os grandes contratos e a hexemonía política do relato territorial. Fan política con mapas, cifras e presión. Aquí, no norte, temos todo o que Europa di que valora —territorio, enerxía limpa, capacidade industrial, biodiversidade, fronteira atlántica— e non temos nada porque non temos forza organizada.

Non se trata de crear comisións. Trátase de actuar. De sumar vontades entre gobernos autonómicos, portos, universidades, cámaras de comercio e sociedade civil para impoñer o dereito a existir como eixe político e económico. Pero iso non vai ocorrer mentres os deputados, senadores e cargos socialistas e podemitas do norte sigan agachados, domesticados, covardes. Que fai a Vicepresidenta?

É agora ou nunca

Galicia e o norte peninsular están nun punto de non retorno. Ou organizamos un lobby atlántico-cantábrico de verdade, sen pedir permiso, ou aceptamos que os fondos, as industrias e a influencia seguirán indo cara o sur e o leste. Ou nos rebelamos, ou quedamos como reserva paisaxística de España, cun parador, unha autopista sen saída e un AVE que leva a Madrid pero non a Europa.

Non queremos privilexios. Queremos equilibrio. Queremos presenza. Queremos futuro.

Pero para iso hai que facer algo máis que calar.