¡Francisca Olga Macías Martínez!

El miércoles a las 21 horas ha fallecido mi madre; se fue durmiendo y su espíritu se liberó del sufrimiento de la materia; voló al inicio de la vida, dejando en su caminar muchos interrogantes.



A todos mis amigos, simpatizantes, que me están llamando para expresar su cariño a mi persona, les comunico: Gracias, pero el organizador omitió publicar la esquela, ya que él se cree que es el hijo único de mi madre. Hoy en el Diario de Pontevedra.

Todo es un montaje del hijo menor, que según el funeral y otros comentarios era el único hijo de mi madre.



Mi madre nació en 1919, hija de una jovencita hija de los marqueses de Ponferrada; por razones de aquellos tiempos, dio a luz y la dejó en la inclusa de Pontevedra, con una cruz y que la bautizasen con el nombre de Francisca Olga Macías.



Investigando he dado con sus raíces; su familia, en aquellos tiempos de alta esfera social, veraneó en el palacete de Casimiro Gómez Cobas, antes de cerrarlo.



En mil 1944 se casó con Manuel Lorenzo Costas, nacido en Fragoso, de San Andrés de Xeve. Tuvieron 7 hijos: Jesús Manuel, fallecido en 1485; José, fallecido el 10 de agosto del 2010; Pedro, que sigo caminando en este mundo; Teresa, fallecida en mayo del 2018; Olga, sigue viva; Santiago, fallecido en junio del 2018; Ángel, nacido en 1956 en la Barriada de Campolongo. (Posible esquela).



Este último, buscando su protagonismo, no consultó nada conmigo. En nuestra familia el de más edad era como un “pater falias”; estamos en otros tiempos y cada uno busca su notoriedad, olvidándose de sus hermanos.



El visitar a mi madre no es cuidarla. El año pasado con el Orfeón Pontis Veteris teníamos pensado hacerle un homenaje; tuve problemas sanitarios. Este año pensábamos darle a mi madre un homenaje con mis grandes amigos del Orfeón Pontis Veteris.

Se nos fue, durmiendo en el sueño que encierra tantas incógnitas sobre la vida y la muerte. No sufrió nada; fue una liberación de la esclavitud de nuestras vidas, sin sufrimiento.



Gracias a todos por vuestras consideraciones. Omitieron la esquela, que creemos que debía ser expuesta como la detallamos arriba.



Todas estas verbas brotan de mi profundo sentimiento. Tal vez yo tenga la culpa en confiar en otros. Lo siento. Solo decirles: Gracias y ojalá nos sigamos viendo en este duro caminar de nuestra existencia.



Pedro de Lorenzo y Macías