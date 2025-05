Producciones animadas presenta...

La factoría de Producciones Animadas Génova-13 llega de nuevo a nuestros hogares con el último episodio de la saga protagonizada por su gran estrella, A. Feijoo. Si les ha gustado la serie "No soy presidente del gobierno porque no quiero", no se pierdan lo último, en el que el caricato eleva un peldaño sus dotes de interpretación.

Se trata de una ironía, una joya del esperpento que firmaría el mismísimo Valle-Inclán; una obra maestra que funde una buena dosis de humor con detalles realistas que reflejan la realidad en la vida de un cazurro que quiso ser lo que no puede ser, un campo en el que se desenvuelve muy bien, el de las bufonadas varias. Casi parece que se interpreta a sí mismo.

Hay que entender que la dura competencia con la que se enfrenta es un lastre, sobre todo la que llega del otro lado del charco. Sabemos de los grandes presupuestos de las producciones norteamericanas, en las que destaca Trump, que suele mostrase como líder indiscutible en el campo de la albardanería.

Pero para Alberto no hay nada imposible, conocida es su tenacidad a la hora de superar obstáculos. Por eso, tras la performance del hombre del pelo naranja en la que, ayudado de modernos medios, se mostraba al mundo como el nuevo Papa, el de O Peares no ha querido quedarse atrás, y a pesar de contar con menos medios, no solo lo ha emulado sino que ha logrado incluso superarlo.

"Después del cónclave del Papa, llega el cónclave del PP" dijo, tratando de compararse por el líder espiritual de mayor tirón del mundo. Así es él, un hombre desprendido y nada vanidoso, que se presenta ante el resto de mortales con una tranquilidad y simpleza que asustan.

A pesar de lo que todo el mundo piensa, que se trata de un pobre hombre mostrando sus carencias y su inoperancia, la realidad es bien distinta. Quienes piensan eso se equivocan, solo son personas antipatriotas, que no quieren a España y que forman parte de un complejo entramado conspiratorio que encabeza, como todo el mundo sabe, el presidente del gobierno.