Nadie sabe lo que es el humor y Francisco Umbral

Existen cuatro o cinco grandes teorías para explicar el humor en el ser humano. Muchos dicen que es lo que nos caracteriza, ahora dicen que algunos primates también ríen.

Lunes. Busco un artículo para redactar, para eso tengo que buscar un tema, y dentro del tema lo que se denomina una tesis, una tesis es simplemente una perspectiva que tenga un cierto grado de originalidad, aunque no sea único. Después un título, el título es enormemente importante. Pero hoy, hoy además el título ya no puede ser de dos palabras, como la tradición, al menos un siglo así se ha utilizado y hecho y materializado, porque el título tiene que competir por ocupar su lugar en Internet, tiene que tener de cinco o seis palabras, pero que no pase de sesenta caracteres –o algo así…–. Después, debes saber cómo vas a rellenar por dentro, a grandes y en grandes líneas. Porque al final, surge de mil modos posible. Y siempre la conclusión –aquí existen varias teorías de la retórica del artículo, según la personalidad del escribiente–. Todo adobado con cierto grado de belleza.

Martes. Puedo hablar del Gobierno o del No-Gobierno, puedo dialogar con el lector/a de Europa o de España o de Norteamérica. Puedo utilizar en el foco, a uno de los cientos de los personajes y personas que tienen un lugar en los medios de comunicación. Son miles. Desde la cultura, la religión, la política, la economía. Y si nos metemos en la historia e Historia a cientos. Puedo utilizar alguna cita. Puedo tener la ambición de rellenar un artículo para salir del paso, la necesidad que tengo que hacer uno al día o cinco/seis a la semana. O intentar que sea una obra maestra. Intentarlo, no es conseguirlo. Es meter en ochocientas palabras algo del misterio del hombre. O puedo intentar que el artículo o columna, aspire a ser una de las mil más importantes escritas en este terruño en estos últimos tres siglos.

Miércoles. Me encuentro con un artículo del maestro del articulismo Francisco Umbral, titulado: Humor. Publicado en El Mundo, el catorce de marzo de 1998. Y me digo, pues nada, "ya sé el título de la columna que quiero hacer". Ya veremos lo que inserto dentro. Al final, hablo conmigo y me digo, he realizado tres mil viñetas de humor gráfico, y llevo toda la vida consumiendo humor, humor de diversos modos y maneras y grados y contenidos. Bueno, pues ya tengo el tema… –este epígrafe podría hacer el artículo sin él, pero creo que así el lector/a sea consciente de los vasos comunicantes que existen en este género–. Todos y todas los articulistas se basan en unos y en otros. Aunque no lo digan. Este plumífero, lo único es que lo señala.

Jueves. Me digo a mí mismo, tengo capacidad de publicar y hacer un artículo al día, cinco o seis a la semana. Tendría la capacidad de hacerlo en un medio nacional. Y me digo, eso es lo que llevo esperando toda la vida, especialmente, en esta última fase de mi existir, que escribo y publico en medios regionales y locales. Pero existo y respiro y habito, lo que se denomina "en y de provincias", y no dispongo lo que se denomina "mentor o presentador", por lo cual, no llego al despacho adecuado y conveniente. Aunque también podría ser que no tengo suficiente calidad, originalidad, innovación, conceptualización. O, quién sabe, quizás sí la tenga…

Viernes. Estamos inmersos en la mar de la Semana Santa. Todavía es una realidad, no solo religiosa, sino también cultural y festiva. Es una etapa como cuando los conejos salen de sus madrigueras y se van a pastar al campo. Millones de vehículos en una dirección y en otra. Como hormigas de cuatro ruedas, una detrás de otra. Esos caminos de varias decenas de metros o más, algunas especies de hormigas que se trasladan de un lugar a otro. La naturaleza y la Naturaleza tienen más imaginación que nosotros los humanos. La Naturaleza inventa más cosas que nosotros los humanos…

Sábado. El humor, el verdadero humor, es reírse sin hacer daño a nadie, sin hacerse daño a sí mismo. Es mirar la vida con un cierto grado de sonrisa, ver lo negro y gris, pero también, todo el arco iris de colores que existen. Creo que vivimos en un mundo actual, que jamás los humanos han tenido tantos derechos como ahora, y aquí en Europa, demasiados seres humanos están demasiado agobiados y angustiados. Quizás, porque hayan olvidado, demasiados individuos, una moral y una ética correcta…

Domingo. Este siglo será el siglo del descubrimiento del cerebro. Eso dicen. Cuando esta realidad se cumpla. Creo que se abrirá un nuevo universo conceptual. Entenderemos miles de cosas que durante siglos y milenios no hemos comprendido. Entre otras el humor… A veces, me pregunto, qué humor tendrían los imperios antiguos mesopotámicos, qué humor tendrían los Auriñacienses y los Solutrenses. Porque yo, yo creo que sí se reirían. El humor es absolutamente necesario para seguir viviendo y sobreviviendo.

En otro artículo he indicado, en varios, después de los telediarios de la noche, todos deberían poner, un minuto de humor o dos o tres, sea una pequeña escena de los humoristas, con los permisos debidos, sean viñetas de humor… Creo que este país lo necesita, creo que para los corazones de este país es una necesidad urgente. Paz y bien.

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (15-20 abril 2025 cr).