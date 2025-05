Rarezas xaponesas: o nome único obrigatorio para as parellas casadas

Hai rebumbio no Xapón. A maioría dos xaponeses está a favor de derrogar a lei que obriga a adoptar un apelido único en caso de matrimonio. A facción nacionalista do Partido Liberal Demócrata, no poder, oponse a iso en nome da unidade familiar. Por riba sae un estudo feito por Hiroshi Yoshida, economista da universidade de Tohoku no que o resumo é : "en 2531, todos os habitantes do Xapón van chamarse Sato"(actualmente o nome de familia máis común no país asiático, debido á actual tendencia de declive demográfico e á normativa civil vixente). De entrada rinme, pero ten que haber algo máis, pensei eu. A resposta é que Xapón é o único país desenvolvido no que o é obrigatorio que as parellas casadas teñan o mesmo apelido. Como é iso?. A poboación comezou a usar apelidos no período Meiji (1868-1912) por mor de levar un control da recadación de impostos e o alistamento no exército. Daquela as mulleres conservaban os seus apelidos de nacemento mesmo despois do matrimonio. Mais en 1896, modificouse o Código Civil establecía que os matrimonios debían compartir o mesmo apelido.

O Xapón é o único país desenvolvido no que o é obrigatorio que as parellas casadas teñan o mesmo apelido. En 2024, o Comité da ONU para a Eliminación da Discriminación contra a Muller, recomendou ao Xapón que se modificase a lei co fin de introducir un sistema de apelidos separados para os matrimonios. Tamén aconsellou que se modificase a Lei da Casa Imperial, que non permite a sucesión ao trono dos membros femininos da familia imperial. Con esta xa van catro veces a ONU lle recomenda a Xapón que introduza a modificación dos apelidos para as parellas casadas (2003, 2009 e 2016).

A maior presenza das mulleres no mundo do traballo, os cambios dos estilos de vida no que os homes comparten cada vez máis en igualdade os labores da casa e a crianza dos fillos, aínda que quede moito por conseguir esa igualdade, fixo que a opinión vaia cambiando cara a posibilidade de que as parellas conserven os apelidos de nacemento. Mais por agora as mulleres traballadoras xaponesas fan xogos malabares cos apelidos, usan o de solteira para o traballo e o de casadas para as documentacións oficiais.

Nada parece indicar que vaia haber un cambio ao respecto. O partido no poder, Partido Liberal Democrático (PLD), ten interiorizada a idea de que os apelidos diferentes empobrecen a sensación de unidade familiar. No debate á Cámara Alta en 2019 fíxose a pregunta "Está de acordo con que os matrimonios poidan ter apelidos diferentes?", dos líderes dos sete partidos que asistiron, só o primeiro ministro Abe Shinzō do PLD non estivo de acordo (Abe Shinzō foi asasinado en 2022). O pasado 12 de maio o PDL manifestou a intención de votar en contra dun proxecto de lei presentado polo Partido Democrático Constitucional (PDC, oposición) que autorizaba a elixir se manter ou non o seu apelido no momento do matrimonio, e que contaba co apoio da principal confederación patronal, o Keidanren.

Nos temas de igualdade e feminismo a dereita, e extrema dereita, actúa de xeito igual en todo o mundo, aínda que en Xapón sexa máis salientable por "rara" esta obrigatoriedade do apelido. A realidade, cada vez máis vainos acercando a mundos distópicos xa que si "todo o mundo se apelida 'Sato san" ("Don ou Dona Sato"), non quedará máis remedio que empregar unicamente o nome de pila para identificarse. Claro que isto igual nunca se dará xa que o problema que ten o Xapón neste intre é a demografía e igual para o 2.500 xa desapareceu. En Europa, co medre de partidos da extrema dereita, xogámonos moito con esa volta atrás en dereitos democráticos, pero quen máis o pode sufrir, como sempre e como en Xapón, son as mulleres porque a estes partidos a palabra "igualdade" faille o piloto automático da tradición medieval.