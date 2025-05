Carta de agradecimiento al personal facultativo del área sanitaria

A/A SR. gerente del Área Sanitaria Pontevedra-Salnés:



Me llamo Isidro Caballería Palau, médico cirujano y ex Jefe de la sección responsable de la unidad de HADO desde 2000 hasta el 2013 en que me jubile.



Quiero mostrar mi agradecimiento al personal facultativo, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores y limpiadoras de los servicios en los que permanecí ingresado.



Fui intervenido por el servicio de Urología el 15 de mayo por el Dr. Diaz Bermúdez, sufriendo una descompensación cardiorrespiratorio severa, teniendo que ser derivado al servicio de Reanimación, permaneciendo 6 días en dicha Unidad y posteriormente siendo trasladado a Urología siendo visto además por los servicios de Neumología, Medicina Interna y Rehabilitación.

Insisto en mi total agradecimiento a todo el personal del Hospital por su trato profesional, humano y exquisito y me gustaría que le hiciera llegar mi agradecimiento a todos ellos porque con su actitud honran la profesión sanitaria.



Muchas Gracias



Fdo.: Caballería