Día del Libro

23 de abril,Cervantes y Shakespeare, dos autores que dieron cultura al mundo. Leer es importante, hay un poema en lengua sami que dice: "Nada permanece más tiempo en nuestra mente, que lo que hemos conocido a través de la lectura" y es verdad, siempre recordamos aquellos libros que leíamos alguna vez y que nos transportan a otro tiempo.

Aquí os mando el poema "Mis libros" que escribí hace tiempo.

"Mis libros"

Los libros son mis amigos,

compañeros en los viajes

los llevo, siempre, conmigo,

son parte de mi equipaje.

Los tengo grandes y chicos,

con muchas hojas, muy gordos,

algunos son pequeñitos,

pero a todos los adoro.

Me gustan mucho mis libros,

para mí son un tesoro,

y es curioso, aunque verídico,

los considero… de oro.

Desde Berceo al Quijote,

desde Manrique a Lope

en verso y también en prosa,

siempre, encuentro en todos ellos…

historias maravillosas.

Santa Teresa, San Juan

y Hurtado de Mendoza,

Calderón, Zorrilla, Moreto

Quevedo y el gran Gracián

con la Ilustración o la Revolución

con Luzán o con el Padre Feijoo.

Neoclasicismo breve

teatro y poesía

la Escuela madrileña

o la Escuela salmantina.

"El sí de las niñas" ¡hermosa!,

Jovellanos y también Goethe,

Martínez de la Rosa…

y "Los amantes de Teruel".

Fígaro, Espronceda, Bécquer,

con sus Cartas y sus Rimas,

y, por supuesto, que siempre…

yo leeré a Rosalía.

Clarín, Galdós y Valera

"La Regenta", costumbrita,

Blasco Ibáñez, Campoamor

Emilio Zola… y Doña Emilia.

Modernismo, Generación,

del noventa y ocho

y del veintisiete, las dos,

postguerra y social realismo,

y no olvido los Novisimos.

Yo leo la poesía

de Lorca y Miguel Hernández

sin ella yo no podría

escribir algo agradable.

Me gusta leer, y mucho

todo lo que a mano tengo

por eso nunca me aburro,

y, yo, feliz me mantengo.