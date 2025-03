Dos figuras clave: Prudencio Otero y José Rodríguez Martínez

Antes de hablar de nuestros dos personajes, nos gustaría mencionar el acto al que asistimos el jueves 13 en el Museo de Pontevedra. Se trató de una conferencia impartida por la catedrática Amparo Graciani de la Universidad de Sevilla, quien nos habló de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, haciendo especial hincapié en el pabellón gallego. La conferencia fue realmente interesante.

Posteriormente, se hizo la presentación del libroHuellas de España En la Exposición Iberoamericana de Sevilla. En este libro, las páginas 135 a 166 se dedican a la teoría de Celso García de la Riega sobre el origen gallego de Colón.

En estas páginas, se destaca la figura de Ramón Marcote, presidente del Comité Pro-Colón gallego de La Habana, como uno de los principales defensores de la teoría. También se menciona a otros intelectuales como Emilia Pardo Bazán y Ramón del Valle Inclán, quienes apoyaron la teoría de García de la Riega. Aunque se menciona a Prudencio Otero y, por supuesto, a Celso García de la Riega en varias ocasiones, no se les otorga el protagonismo que, a nuestro juicio, merecen.

Nos parece que si se busca promocionar la teoría del Colón gallego, es fundamental destacar al "padre de la criatura", es decir, a Celso García de la Riega. Si se tiene el original, ¿para qué buscar copias, por muy importantes que sean esas copias? La intención de dar un enfoque intelectual a la teoría puede ser una estrategia para hacerla más aceptable y creíble en un contexto académico. Al presentar a figuras reconocidas, aunque esto signifique relegar a su creador, Celso García de la Riega.

Este enfoque puede ser visto como una forma de equilibrar la narrativa histórica, pero también plantea preguntas sobre la representación y el reconocimiento de los verdaderos pioneros de la teoría.

Por este y por otros motivos, creamos la Asociación Cultural Celso García de la Riega, es Celso García de la Riega quién ha pasado el trabajo de años elaborando la teoría, leyendo, cotejando datos sin ayuda de nadie y el que sufrió la infamia de ser acusado de vulgar falsificador. Pero consideramos que su trabajo merece reconocimiento. Creemos que Celso García de la Riega debería ser el protagonista central en la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 2029. Entendemos que cada asociación tiene libertad para defender y divulgar su postura sobre el origen gallego de Colón. Sin embargo, eso no excluye el acierto o el error de este planteamiento.

Prudencio Otero Sánchez: Nacido en Pontevedra en 1847, fue empresario, político y escritor. En 1898 fue elegido Diputado Provincial en Pontevedra por el distrito Caldas-Cambados, y en abril de 1904 fue designado vicepresidente de la Comisión Provincial. También fue presidente del Casino de Pontevedra en dos ocasiones.

En su defensa de la teoría coloniana fue muy combativo, en varios frentes. Gracias a la mediación de Ramón Peinador, mecenas de Celso, que le insistía en seguir la obra de Celso García de la Riega. Dicha labor acabó aceptándola y se convirtió en el gran defensor de Celso y la teoría. Como él relata en 1907, antes de irse para Argentina, visitó a Celso y estuvo viendo los documentos, que él asegura que no estaban manipulados. Lo que si se apreciaba era la tinta endeble en algunas grafías del documento.

Fue el promotor de la Comisión Pro-Colón, 1917. Gracias a que consiguió que Casto Sampedro le facilitará otros documentos con el apellido Colón que no estaban alterados, le llevó a promover una visita de la Real Academia de la Historia, que al principio se comprometió, pero luego no dejó de poner escusas para no venir a verificar los documentos de Celso, los nuevos y los documentos pétreos. Realizó varias gestiones en diferentes fechas para que la Academia de la Historia, viajara a Pontevedra para comprobar toda la documentación.

En el comité pontevedrés encontramos entre otros a: Presidente D. Vicente Riestra Calderón: Vices Prudencio Otero y Alcalde de Pontevedra; Vocales D. Ramón Sobrino, D. Gerardo Álvarez Limeses, D. Perfecto Feijóo…; Presidentes Honorarios Condesa Pardo Bazán, D. Ricardo Beltrán y Rózpide, Dr. D. José Rodríguez Martínez. Entre los socios de honor nos encontramos a: Wenceslao Fernández Flórez, Alfonso Rodríguez Castelao, Manuel Quiroga Losada, Excmo. Sr. D. Leopoldo Eijo, Obispo de Vitoria… Esto nos da una idea de lo importante que fue el Comité Pro-Colón español de Pontevedra, nada que envidiar al de La Habana.

Posteriormente, escribió el libro España la Patria de Colón, y presentó un trabajo en el concurso que convocó el periódico ABC, los trabajos eran para demostrar la patria de Colón. También fue el que descubrió el crucero de Poio, en cuya base pone Juan de Colón. Sobre el crucero tenemos nuevas e interesantes informaciones que dará lugar a una revisión, pero eso lo daremos a conocer en su momento.

Pero no todo fueron alegrías para Prudencio en el camino de la reivindicación de Celso y de la teoría. Tuvo serios enfrentamientos con Casto Sampedro, que si bien al principio se mostró colaborador, a partir del informe de la Real Academia Gallega, cambio de ánimo y acusaba a su antiguo amigo, Celso de la Riega, de falsificador. Todas estas discusiones fueron mantenidas a través de los periódicos locales, en dos momentos diferentes uno en 1917 y otro en 1927, que coinciden con los informes de adulteración y manipulación de las Reales Academias Gallega y de la Historia. Llegaron a ser tan enconadas las discusiones que en el FARO DE VIGO sábado 29 de diciembre de 1928, Prudencio Otero le responde como: Mi antiguo amigo y ex-compañero… En estos debates participaban también con Prudencio, Gerardo Álvarez Limeses y Celso García de la Riega Quiñones.

José Rodríguez Martínez: Médico, amigo de Celso García de la Riega y de Ramón Peinador, a sugerencia de este, siguió la senda de la defensa de Celso García de la Riega y de la teoría gallega. Dio conferencias por toda Galicia a favor de la teoría, escribió artículos a favor de Celso de la Riega.

La importancia de José Rodríguez, la tenemos en una carta que le manda Ramón Marcote, 19 de abril de 1920, donde le dice:

Muy distinguido señor mío:

Por la presente me es muy grato comunicar a usted que, el «Comité Pro-Colón, español», recientemente creado en La Habana, y que me honro en presidir, ha acordado nombrar a usted miembro de honor del mismo, teniendo en cuenta sus propagandas en pro del origen gallego del inmortal Cristóbal Colón[…]

Sirvan, pues, estas líneas, de sincera felicitación, en nombre del Comité y del mío propio, rogándole prosiga la labor por usted emprendida.

José Rodríguez publicó un libro con sus conferencias, Colón, español hijo de Pontevedra. Que en la contraportada lleva un dibujo de Castelao, acompañado de una leyenda a favor del origen gallego de Colón.

En todos los comités gallegos: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago… propusieron como socios de honor a Prudencio Otero y a José Rodríguez Martínez.

Asociación Cultural Celso García de la Riega.