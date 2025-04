A petición da familia Pando merece respecto, diálogo e xustiza e non intransixencia innecesaria e inxusta

En relación coa petición da familia de Luís Pando Rivero, que solicita que se lle dedique unha rúa no ámbito urbano de Vilagarcía, cómpre expresar o noso profundo desacordo coa resposta feita pública polo Goberno Local. Resulta doloroso constatar a intransixencia, tanto innecesaria como precipitada, coa que se rexeita unha demanda que non só é lexítima, senón que nace do recoñecemento social e institucional xa outorgado a quen foi nomeado Fillo Adoptivo de Vilagarcía.

Luís Pando non é só unha vítima do franquismo nin un símbolo da loita pola liberdade e a democracia: é tamén unha figura humana profundamente vinculada á vida social, familiar e profesional da nosa comunidade. Viviu, traballou e compartiu a súa vida aquí, deixando unha pegada fonda na memoria colectiva de Vilagarcía. A súa casa, o seu nome, e o seu exemplo constitúen parte viva dese patrimonio afectivo que une a historia co presente.

Non é razoábel nin xusto establecer comparacións con outras figuras alleas que hoxe dan nome a rúas da cidade, nin moito menos cualificar esta proposta de recoñecemento como un acto de "revanchismo político". Ao contrario: falar de Luís Pando é falar de dignidade, de compromiso cívico, e da capacidade de representar, con luz propia, a moitas mulleres e homes dunha xeración que soñou unha sociedade máis xusta.

A petición da familia, cargada de simbolismo e afecto, merece ser acollida co respecto, a comprensión e o espírito de diálogo que requiren as causas xustas. Máis aínda cando existen solucións viábeis, sinxelas e compatibles coa proposta de reordenación do rueiro, sen afectar negativamente ningún outro aspecto do proceso.

Desde esa sensibilidade, convidamos a reconsiderar a decisión tomada e a abrir un espazo de encontro e reflexión que estea á altura da memoria que queremos construír como sociedade, no marco dos valores democráticos, cívicos e de convivencia que nos distinguen.