Quen vai soster a Esperanza?

Na morte do Papa Francisco

Non por previsible resulta menos triste a noticia do falecemento do Papa Francisco.

Doce anos de pontificado que, na liña de Xoán XXIII e o Concilio Vaticano II, iniciaron un cambio de rumbo na Igrexa, esa institución tan antiga como difícil de mover. E pur si muove!

Francisco abriu camiños de encontro e de abaixamento: levou o Evanxeo ao Vaticano.

Fixo fondas reformas na Curia e mellorou a transparencia económica.

Retrátano tamén as súas visitas pastorais: a primeira foi a Lampedusa, en plena crise migratoria; a última, hai catro días, ao cárcere Regina Coeli de Roma.

Foi un Papa en diálogo, aberto ao mundo, que renunciou aos pazos papais para vivir en Santa Marta.

Vímolo no comedor, coa súa bandexa na man, sentado á mesa con quen había na casa.

Puxo coto ao clericalismo, rematou co Sodalicio e coas prelaturas persoais (nomeadamente a do Opus Dei)

Púxose no lugar das vítimas e afrontou con seriedade e dureza os abusos no seo da Igrexa, descabezando a quen o protexía (o caso dos bispos de Chile) e avogando pola implementación nas dioceses de oficinas de atención ás vítimas.

Vimos un Papa esforzado na apertura da Igrexa á sociedade, que nos animaba a saír ao mundo, a pisar as periferias sen medo a luxarnos (Evangelii Gaudium), que apostaba fortemente polo coidado da casa común elevando a ecoloxía a categoría espiritual e denunciando os modelos económicos que arrasan coa terra e xeran empobrecidos (Laudato Sii).

Vímolo urxir á comensalidade aberta da fraternidade universal (Fratelli Tutti) e pedíunos acompañamento, comprensión e respecto ás diferenzas humanas nas distintas situacións vitais, reivindicando a tenrura como ferramenta pastoral (Amoris Laetitia).

Tamén lle vimos cambiar nestes doce anos a forma de vernos a nós, as mulleres.

Fixo o que ningún Papa fixera antes: dar os primeiros pasos na igualdade. Pasos tímidos, si, pero decididos.

Se hoxe as mulleres ocupamos espazos de goberno na Igrexa é grazas ao empeño de Francisco.

O camiño da igualdade a penas está empezado, e non podemos menos de mirar adiante e preguntarnos: seguirá?

Que pasará agora nas dioceses, nas parroquias, nos dicasterios,... nos que a presenza feminina empezaba a ser relevante en cargos de responsabilidade?

E aínda con máis amplitude preguntámonos: que pasará co legado que Francisco deixa?

Volverá o novo Papa a poñer os escarpíns colorados?

Volverase pechar no seu pazo?

Que pasará nesas dioceses onde os seus bispos empezaban, tímidamente, a dar pasos de apertura evanxélica?

A homilía do Papa do pasado domingo falaba de paz, de acollida, de xustiza nun mundo no que cada día que pasa vense máis necesarias... Quen vai soster esa esperanza?

Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria