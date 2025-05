Razonar o justificar mínimamente lo que se dice, especialmente en cuestiones políticas o éticas, está bastante en desuso. No hablaré de sus señorías y del parlamento, por lo menos hoy.

Esta mañana desayuné con un comentario de Xabier Fortes expresándose con claridad, como suele, sobre un tema candente: la participación de Israel en Eurovisión y la amenaza – ya les vale en estos tiempos – de dicha organización de multar a las televisiones cuyos presentadores/as expresasen algún tipo de opinión sobre el tema ¡Viva la libertad de expresión, en la Europa libre!

Fortes emitió un tuit, "Como esta es mi cuenta personal, allá vamos. Prefiero pagar una multa a ser cómplice de un genocidio". Estuve viendo los comentarios a su opinión y, sin pretender ser exhaustivo en absoluto, les hago un pequeño resumen. Está el que dice que no hay genocidio porque hay más palestinos que al principio, ergo, si aumentan, no hay genocidio. Otros están muy preocupados por el impacto que tendrá la multa en la hacienda española, porque la multa se pagará de sus impuestos, cuando el periodista dice que "es su cuenta"; no está trabajando. Otros parecen estar muy preocupados por el impacto negativo que pueda tener esto en la carrera de Melody. Luego están los que dicen que música es música y política es política – el famoso "todo queda en el campo" del fútbol -; como si el mismo hecho de que Israel participe en Eurovisión, que no es Asiavisión, no fuese una cuestión puramente política. Por supuesto, hay quién le echa la culpa al gobierno ¿Cómo no va a tener Sánchez la culpa de las opiniones de un periodista? Dicen que una guerra defensiva no puede ser un genocidio; lo acusan de cómplice de Hamás; y, finalmente, hay quien se parte de risa – emoticonos a gogó – diciendo que Fortes está haciendo campaña para que votemos masivamente a Israel.

El problema es el de siempre, falta de formación, falta de información, simplificación, seguimiento de slogans – que son ideas sin desarrollar – , odios absurdos a quien piensa distinto y absoluto sentimiento de supremacismo, racismo, por parte de demasiada gente, que todavía no aceptan que los cerebros no tienen color, sino que están mejor o peor amueblados, o han tenido mejores o peores oportunidades de desarrollar su potencial; y que las personas, sean de la raza que sean, tienen los mismos sentimientos, necesidades, actitudes, aptitudes, defectos y derechos.

No soy quién para dar una lección de historia, pero creo tener un conocimiento básico tanto del comienzo del problema, como del desarrollo. Tuve una vez un alumno que se posicionaba a favor de Israel, obviamente reflejando la opinión de sus padres o de sus profesores, y se me ocurrió un ejemplo en el momento: "imagínate que la ONU coloniza Galicia con gente refugiada de otros países y les da un estado, dejándonos a nosotros las Rias Baixas, Gaza, y el noroeste de Lugo, Cisjordania; y además nosotros no podemos tener un estado ¿Cómo te sentirías? No esperaba respuesta.

Hace un tiempo, leí un libro,Crónicas de Ramala, de una periodista israelí, autoexiliada en Cisjordania por pura ética y empatía, en donde explicaba con detalle cómo los colonos israelitas llegaban a las zonas palestinas, con el apoyo del ejército, y les cortaban los árboles del huerto, les tiraban la cerca y los dejaban sin medios de subsistencia. Se tenían que ir y ese territorio pasaba a manos de Israel.

El conflicto empezó tras la incapacidad británica para resolver la tarea de distribuir Palestina entre los dos pueblos, cuando "la ONU se comprometió a encontrar una solución justa a la cuestión palestina y en 1947 dictó la resolución 181, que decidió dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, con la ciudad de Jerusalén bajo control internacional". Pero casi 80 años después, los palestinos siguen sin estado, e Israel sigue saltándose las resoluciones de la ONU, bajo el paraguas de los Estados Unidos y la falta de ganas o poder del resto. Son un pueblo con pocas posibilidades de desarrollo, viviendo de la caridad culpable de la ONU y hostigada de forma matonesca por sus "vecinos".

Finalmente, el famoso atentado y secuestro. Es tan poco aceptable como la actitud de Israel a lo largo de los años. Si alguien tiene dudas, contemos bajas. Si a alguien no le resulta más insoportable o cruel la destrucción, profusamente televisada, de Gaza, los 50000 muertos indiscriminados – los niños no son terroristas, aunque, viviendo esto, no me extrañaría nada. Yo mismo creo que lo haría -, someterlos a falta de comida, sin sanidad, ni educación; llevándolos ahora al sur, ahora al norte … En fin, cuando te hacen sufrir de semejante forma y te someten a tal humillación, cualquier reacción es normal.. no es posible mantener la templanza en tal situación. ¿Y los rehenes? Como prometí ser sincero diré que me extraña que los estén devolviendo con vida, teniendo en cuenta todo lo ya relatado.

Y volviendo al festival, Ucrania ganó hace un par de años por motivos políticos. La canción de Israel puede merecer el puesto, pero tengo claro que las votaciones del público están mediatizadas por filias y fobias. Israel fue 2º y recibió la máxima puntuación del público español ¿Es eso un refrendo a su actuación? Espero que signifique que los que pensamos que lo de Gaza es un genocidio no votamos en Eurovisión.

Arturo Neira