A palabra saúde non debería de ter nada que ver coa palabra saudade, sen embargo eu teño saudade de ver atendida a nosa saúde.

Tes 80 anos, tiveches cancro de próstata con 74, vas ás revisións, primeiro bianuais e logo anuais, todo vai ben. No outono do 2024, a piques de cumplir os 80, a revisión sae ben pero a oncóloga diche que ve unha anemia sospeitosa. A médico de cabeceira di que todo pinta relativamente normal e pide analíticas para despois do Nadal, no que terás que facer dieta pois o ácido úrico está alto. Tamén tes sangue nas feces, non moita. A colonoscopia chega tan tarde como en abril, a luns de Pascua e o CT chega tan tarde como a 12 de maio.

No proceso, cunha anemia moi acusada, mándante para casa con paracetamol e diuréticos e do único do que queren falar os médicos é do pouco tempo que che queda.

Tes 80 anos, os teus fillos viven fóra e a túa muller loita para que te atendan con dignidade.

Cancro de colon, metástase no fígado, estadío IV, tarde. Non hai terapia posible.

Saudade, saudade dunha atención decente.

O sistema sanitario galego, diagnostica cancro tarde, teñas 40 anos (un bico ao ceo para Eva) ou 80. O sistema sanitario galego é sinónimo de cancro, e a súa metástase crece de forma acelerada polos recortes, a falta de personal, a falta de medios e a falta de humanidade.

Os familiares dos enfermos sufrimos, como se dun efecto secundario da quimioterapia se tratase, a destrucción das nosas ganas de vivir, nun país onde non importamos.

Saudade, a da filla que escribe esta carta dende lonxe.

Ángela Iglesias, filla dun paciente con cancro de colon e metástase no fígado