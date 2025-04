Este programa corresponde a la versión radiofónica de Ábrete de orellas.com dirigida por Pepe Cunha.

Una selección musical ecléctica inspirada en la agenda de conciertos en Galicia y en las novedades discográficas.

Este martes la componen: Os John Deeres “Pulso. Parte I” - Zalomon Grass “Bad Combination” - Agoraphobia “Fck you Tony” - Zavala “Tora tora tora”

Fillas de Cassandra “Quebrantarse” - Morgan “El jimador" - Leo & Leo “Tonight Someone Is Me” - Jorge Drexler feat Ben Sidran “I Don’t Worry About a Thing”

Antía Muiño “Tango de Oural” - Lamatumbá “París- Colombia” - O Sonoro Maxín “Cumbia do interior” - Grampoder “Amuleto” - The Horrors “La Runaway”.