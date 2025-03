Ábrete de Orellas 25 marzo 2025

Pepe Cunha un martes más al frente de 'Ábrete de Orellas'. Una propuesta eminentemente musical con selecciones que miran a los directos próximos por Galicia y a las novedades del sector.

Para cerrar el mes de marzo escoge: Fillas de Cassandra “Hibernarse” - Nebra “Sereas” - Guadi Galego “Dores”

Pava “Catastro” - Vimbio “Mayday” - Hugo Guezeta “Quixera” acústico con Errantes - Mediarea “Mareira”

Orquestra Bravú Xangai “Irmaos” - Bob Dylan “Love Minus Zero” - Lichis & Due Country Cabalieri “Teloneros de lujo”

Ryan Adams “Come Pick Me Up” - Depedro feat Calexico "Two Parts in One" - María López “Greensleeves”.