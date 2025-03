Entre los libros de autoayuda y crecimiento personal del mercado editorial hay un nombre destacado y es el de Curro Cañete.

Vuelve al podcast 'Cara a cara' para hablarnos esta vez de su título más reciente, 'Sueña visualiza crea'.

Un libro tras el que está la experiencia personal de este coach, como nos cuenta: "la gente puede pensar que porque escribamos libros de crecimiento personal estamos libres. Yo me dedico a esto porque mi mente no es optimista a menos que la trabaje y he tenido bastantes dificultades con mi felicidad a lo largo de mi vida".

Habla de 'high performance living', un estilo de vida de alto rendimiento, como el que por ejemplo usan deportistas de élite y que le lleva a afirmar que "todo el mundo puede triunfar en la vida".

Si puede resultar impactante la anterior aseveración, no menos resulta que "todos somos capaces de convertir los sueños en realidad", esto es, el poder de los deseos y al que dedica el primero de los capítulos.