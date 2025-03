Con Guzmen, el joven vigués Tomás Martínez Barciela, trabaja para hacerse su hueco en la industria musical.

Tik Tok fue su primer escaparate, donde subía sus covers. En la red lo descubrieron y coincidieron tres de las grandes distribuidoras, fue Warner con la que estampó la firma.

Lleva trabajando el último año y medio en el que ya es, desde la pasada semana, su álbum bebut. Quizá premonitorio: 'Joven estrella'.

No quiere etiquetas musicales, pero mete este disco en una burbuja pop. Las letras hablan de si mismo y del amor, en general.

Se acaba de tomar unos días de descanso en su ciudad. En abril arrancará la gira promocional.

Tres de las canciones de 'Joven estrella' acompañan esta charla: 'Mami let go' que supera el millón de reproducciones, 'Mármol' y 'No le bajo'.