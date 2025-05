Paisajes progresivos #31. John Miles

Alberto Pazo se centra en un nombre propio para esta edición de los 'Paisajes progresivos'.

"Recordamos a un excelente músico que nos dejaba de forma discreta hace algo más de tres años: John Miles".

"El autor de la inolvidable 'Music' tiene una sólida carrera discográfica, especialmente en sus años en el sello DECCA en los 70, arropado por el productor e ingeniero Alan Parsons", recuerda.

"Rendimos este pequeño homenaje a una voz excepcional que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que ha dejado joyas progresivas como 'Rebel', 'Stranger in the City', 'Zaragon' o 'More Miles per Hour', así como sus colaboraciones en los más célebres discos de The Alan Parsons Project".

El resto ya lo debes saber: "Espero que lo disfrutéis como se merece”.