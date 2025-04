Paisajes progresivos #28. Pendragon (1)

Alberto Pazo sigue acercándonos el universo de la música progresiva.

"Hoy realizamos una primera aproximación a una de las bandas de referencia del rock progresivo de las últimas tres décadas, los británicos Pendragon".

En esta primera entrega "nos centramos en los discos que van desde 1985 hasta 2001".

Se trata de una etapa en la que "forjan su sonido característico con obras impresionantes como 'The Window of Life', 'The Masquerade Overture' o 'Not of this World', entre otras".

"Abanderados del subgénero neoprogresivo, o encasillados en él, más bien, han sabido crear escuela basándose en su buen hacer, honestidad y ética de trabajo para superar múltiples dificultades".

Y como consejo final: "si no los conocéis, es el momento de disfrutar con sus mundos mágicos y de ensueño".