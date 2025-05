Rock Machine 02 mayo 2025

Txus Tankian, 'El Botas' y Paula Sánchez traen un programa especial crossover con 'La guarida del dragón' con la participación de Conti de Radio Kolor de Cuenca.

Hablan sobre la historia de la emisora, del programa, de la escena local en Cuenca y sobre todo de la 'Fiesta de la Primavera', festival de música que celebrará su XXXI Edición.

En el tracklist del capítulo suenan: "In The Air Tonight” - Marilyn Manson. “Dead Winter Dead” - Savatage. “Death by Design” - Diamond Head. “Helpless” - Diamond Head.

"Am I Evil?" - Diamond Head. “Buscando mirando - Leize. “Radio Underground” - 4 Bajo Zero. “Los grandes antiguos” - Oniricous. “Alta traición” - Shöck. “Despertar” - La Dama Oscura.

“Una noche extraña” - Expolike. “Hambruna porruna” - Proyecto Hambruna. “Circles In The Salt” - Sex Museum. “Land Of the Free”- Gamma Ray.