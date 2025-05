Rock Machine 16 mayo 2025

Txus Tankian y El Botas vienen otro viernes con todo el rock y el metal. Además, para esta ocasión cuentan con la presencia de Juanjo Melero (Sangre Azul, Escuela Riff & Roll, Rock Con Ñ...), que habla de sus múltiples facetas como guitarrista, compositor, productor y director de una escuela de música.

Durante el programa los temas que suenan son:

"UNBØUND” - MACHINE HEAD. “Curious Ruminant” - Jethro Tull. “Evil Eyes” - Dio. “We´re Stars” - Hear N´ Aid.

“Time To Burn” - Dio. “Death Alley Driver” - Rainbow. “Palabras y corazones” - Juanjo Melero. “Abre fuego” - Sangre Azul.

“The End Of The World” - Gary Moore. " Fuck Armageddon... This is Hell" - Bad Religion. “Amor Vincit Omnia” - Liv Kristine.

“Shooting Stars” - Rival Sons. “En mi espacio sideral” - Ciclonautas. “Quiéreme o Mátame”- Rama Seca. “Stiff Upper Lift” - AC/DC.