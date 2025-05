Rock Machine 23 mayo 2025

Otro viernes más con el rock y el metal y con Txus Tanquian y El Botas. Esta vez también hay invitado al programa: José Maria Parra Serna desde Tomelloso, un joven metalhead que es un habitual del programa y parte del staff.

En la parte musical, hacen sonar: Creepshow – Avantasia. “Last Goodbye” -Battle Beast. “Sangre en Canaán” - Alma Muerta. “Stronger” - Everlight. “Seres del abismo” - Abismal.

“You Can t Stop Rock N Roll” - Twisted Sister. “Be Chrool To Your Scuel” - Twisted Sister. “Big Spender” - Dee Does Brodway. “Kuusou Mesorogiwi” - Yousei Teikoku.

“Neptune” - Awake Conciousness. "Burning Red" - Ciconia. “Glory Of Hel” "Chase Of Love" - Hjelvik.14. "Chase Of Love" - Wildhärd.

"En Mi Piel" - Hamlet. “Frozen Piss 2” - Alestorm. “Esclaus de la teva ràbia” - Krü. “Que te jodan” - Obús. “Ligature Marks” - Meshuggah.