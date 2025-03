Txus Tankian, 'El Botas' y Paula Sánchez tienen en esta edición como invitado a Berni Prijuabe, director y locutor de Reviradio en Revirock Studios de Madrid además de integrante de la banda de rock urbano Subzero.

Además la selección musical de este programa incluye: “I Wish You Were D3ad”, Lacuna Coil - “Astronomy”, Blue Öyster Cult

“Trovador loco”, Subzero - “Astronomy”, Metallica - “In My Shoes”, Jack Moore & Quentin Kovalsky

“ Ya nada queda”, Lörihen - “Frio”, Txarrena - “La llave de la puerta secreta”, Rata Blanca

“Todo tiene su fin”, Medina Azahara - "Capullo”, Misantropo - “Soltar”, Grietas.