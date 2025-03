Rock Machine. Especial rock de Ecuador

En este capítulo Txus Tankian, 'El Botas' y Paula Sánchez dan protagonismo a la escena rockera de Ecuador.

Hacen una conexión con la ciudad de Loja, donde se encuentra el invitado especial del programa: Yuri Fernández, director de la estación Depredarock Radio & TV y locutor en 'Polución'.

En cuanto a la selección musical, esta vez con: “Guardian Angel” - Axel Rudi Pell, " Silent Angel” - Serious Black, “Hold Your Head Up” - Uriah Heep, “Hold Your Head Up” - Argent.

“Demonio” - Infernal Yell, "No queda tiempo” - Absolom, “Almas perdidas” - Spectral, “Bajo fuego" - Amazon Rock Vital, “Reina muerte” – Hocus Pocus, "Mujer vampiro” Kill City.

"En tus sueños” - Angel Supremo, "Es el momento” - Sake Mate, “20 años de pasión” - Rosebad, “Mi generación” -Vira feat Jaime Gumo, “More Than A Feeling” - Boston.