Rock Machine. De Kiss a Killus

Un viernes más las dos horas más duras de la semana con el rock más intenso que traen Txus Tankian, 'El Botas' y Paula Sánchez.

Para esta edición seleccionan: “Into The Void” - Kiss. “Where Are You Eden?” - MAGNUM

“Wine, Women An' Song “- Whitesnake. “I Will Not Break” - Disturbed. “Madre tierra – Ethernal.

“La llamada de Cthulhu” - Legado de una Tragedia. “Blow” - Eva Under Fire feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills.

“Magia negra” - Palieres. "Invasores" - Agresor. " Don t Break My Heart Again” - Whitesnake y “Vortex” - Killus.