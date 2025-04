Txus Tankian, El Botas y Paula Sánchez traen otra edición con novedades del género y tambien grandes clásicos.

Además esta vez cuentan con Jorge Castro, de la banda The Natal Pride, pioneros por practicar thrash metal en España, cantando en ingles.

Visita 'Rock Machine' con motivo de la presentación del compilado Hantam Rata que ha editado el Sello Distorsi desde Indonesia en la que intervienen hasta veinte bandas, diez españolas y diez indonesias.

Los temás que suenan son: “Night Of The Wolf” - Frozen Crown . "The Wheel” -Imperial Age. “Silver Machine” - Hawkwind. “Motörhead” - Hawkwind. "Pero el amor es más fuerte" - Lujuria. “Holandés errante” - Beggars Blade.

“Diotima, maestra socrática” - Eloísa de Castro con Diva Satánica y Víctor de Andrés. “Perfect World” - The Natal Pride. “En línea recta” - La cifra negra. "Corre por tu vida” - Zarpa. “Pride & Feeling” - The Natal Pride.

“You Are Very Strange” - The Phantoms. “Bunga Mipi” - Glenn & The Vicious Boys. "My Emptines” - Hystrical Scream. "Toxic Vortex” - Nekron. “Huru Hara” - The Problems. “Despierta” - Saedín.