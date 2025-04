Rock Machine

Grandes clásicos y novedades del rock y metal están siempre presentes en este podcast con Txus Tankian, El Botas y Paula Sánchez.

Esta vez hay conexión con San Martín de los Andes, Argentina, para que se sume al programa el comunidador Norberto Fernández, director de la estación FM Ser Metal y conductor de 'Inyectando metal'.

Los tracks que suenan en esta edición son: “Sun God” - Aeon Gods. "And the Bands Played On”. “Never Surrender” - Saxon. “Princes Of The Night” - Saxon.

“4 Jinetes” - Truncador. “Vientos del sur” - Terrenhal. “Metal en las venas” - Profecía. “Planeta (azul) Politicos” - P.I.N.A. "Palestina” - Javier Barrado.

“Pemberontak” - Banddekill. “Manusia Keras Kepala” - Borink The Kill. "Saling Memangsa” - Family Of Bastard. “Denim And Leather” - Saxon