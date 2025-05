Unhas 600 persoas participaron no VII Concurso de Música Tradicional Soalleira

As 75 agrupacións inscritas no VII Concurso de Música Tradicional Soalleira supuxeron o paso de 600 persoas polo escenario do Auditorio Emilia Pardo Bazán entre a sesión de mañá e tarde ante un patio de butacas cheo a todas horas.

Foi un evento que volveu destacar pola alta calidade das actuacións e a diversidade de estilos, reforzando o compromiso coa conservación e difusión da música tradicional galega.

O alcalde, Telmo Martín, que asistiu ao arranque do concurso xunto á concelleira de Cultura e Eventos, Elena Torres, agradeceu "o traballo e dedicación" da A.C. Soalleira de Dorrón que xunto ao Concello de Sanxenxo organizan esta cita edición tras edición.

"O voso traballo é cultura e sen cultura non hai nada", dixo.

Antes de cada entrega de premios, lembrouse a figura de Octavio Cerviño, creador do deseño do seu galardón nas seis edicións anteriores, recentemente falecido.

"Queremos recordar con fonda emoción ao creador do deseño do noso trofeo polo seu talento, dedicación e compromiso coa cultura galega", dixo Mila Agís.

Coincidindo coa proximidade das Letras Galegas e as homenaxeadas, proxectáronse dous vídeos, un en recordo ás cantareiras e a poesía popular oral personificado en Adolfina e Rosa Casás Rama, Eva Castiñeira, e as Pandereteiras de Mens ás que se sumou a cantareira de Simes, Regina. E outro con cancións interpretadas polo grupo de pandereitas de Soalleira.

En canto aos premiados desta edición:

Na Categoría E (Sénior): 1º Grileiras da AC Retranqueiros; 2º As de Lola da A. Agricovo Deest; 3º Os Ribeiráns do Perello da AC Abaladeiras.

Na Categoría B (de 11 a 13 anos): 1º Caramuxos da ACF Fiadeiro; 2º Moreniñas da AMBT Vai de Roda; 3º Macacos de Lourenzá da AC Osorio Gutiérrez.

Na Categoría C (entre los 14 y los 17 anos): 1º Retranqueirin@s da AC Retranqueiros 2; 2º Laretas da AC Tarambainas; 3º Pingas de Son da AC Xacarandaina.

Na Categoría A (hasta 10 anos): 1º Titiriteiras da AC Tarambainas; 2º Grupo B da AC Rosalía de Castro de Cacheiras; 3º Lareteiras da AC Santiaguiños de Boimorto.

Na Categoría D (mayores de 18 anos): 1º Meniñas da AC Tarambainas; 2º Barulleiras da AF Santiaguiños de Boimorto; 3º Alxibeiras da CCAAD de Areas.

Accésit de Vestiario: Categorías E - B - C: Grupo A da AC Rosalía de Castro de Cacheiras. Categorías A - D: Agarimosas da AC Trompos os Pés.