"A conversa", novo vídeo musical de Mardeafora

O mar e a música como ponte entre emocións son os elementos principais de “A conversa”, o novo videoclip do grupo Mardeafora, que se estrou en YouTube.

Esta proposta audiovisual, delicada e intimista, afonda na esencia do trío marinense: emoción sen artificios e un coidado traballo sonoro e visual.

A canción, producida por Juan Hernández e gravada en Ronettstudio, mantén a liña estética do grupo, que combina a suavidade do pop coa riqueza harmónica do jazz.

A dirección do vídeo corre a cargo do creador Adrián Porima, quen consegue tecer unha atmosfera envolvente, que amplifica a intensidade do tema.

Formado por Alba Blanco (voz), Miguel da Paulina e Xavier Blanco (guitarras), Mardeafora ofrece desde Marín o propósito de explorar novas formas de narrar a través da música.

A súa ligazón co mar é máis que simbólica: está presente nas letras, no nome do grupo e mesmo no xeito de interpretar.

“A conversa” é unha invitación a parar, escoitar e deixar que os silencios tamén falen. O tema presenta un diálogo intimista, construído con mimo, sensibilidade e defensa da lingua e a música galega.

O vídeo está dispoñible na súa canle de YouTube.