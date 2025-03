'As alumnas', o retrato sobre a educación feminina no franquismo que chega a Vilagarcía

O auditorio municipal acollerá este sábado 22 de marzo, a partir das 20:30 horas, a representación da obra As alumnas. Será con entrada de balde ata completar aforo.

Trátase dunha proposta teatral sobre a historia da pedagoga galega María Barbeito e as dificultades que tiveron as mulleres para estudar durante a etapa franquista.

Dirixida por Fina Calleja, a obra está protagonizada por Mónica Camaño e a vilagarciá Anabel Gago, que interpretan a Elvira e Rosa, dúas amigas que foron alumnas de Maria Barbeito e que se reencontran en 1970, polo pasamento da mestra.

A educación, peza fundamental no desenvolvemento e na liberdade das persoas, especialmente das mulleres, é o eixo fundamental da obra.

As dúas personaxes femininas representan dous casos concretos de mulleres no marco histórico anterior e posterior á Guerra Civil, tocando así as transformacións sociais do momento.

A autora de As alumnas é Paula Carballeira, quen recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023 por esta obra, entre outros recoñecementos.

Esta é unhas das últimas actividades organizadas pola concellería de Igualdade en relación á Día da Muller.

Este venres tamén pechará o ciclo de cine feminista no Salón García, coa proxección do filme de animación O soño da sultá, ás 20:30 horas e tamén con entrada de balde.

Finalmente, o día 1 de abril inaugurarase no auditorio a exposición fotográfica con todos os traballos realizados durante o último maratón e ademais entregaranse os galardóns aos gañadores, que se darán a coñecer neste momento.