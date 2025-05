Aparece en París un cadro inédito do pintor pontevedrés Arturo Souto

Un cadro inédito do pintor pontevedrés Arturo Souto (1902-1964), asinado e datado en 1936, apareceu nunha casa de poxas de París.

O achado, corroborado por Daniel Pérez Murado, doutorado en Historia da arte pola Universidade de Santiago, pertence a unha das etapas máis destacadas da súa traxectoria, coincidente co seu exilio artístico en Francia tras o estalido da Guerra Civil española.

A peza representa unha paisaxe irreal con figuras fantásticas que os expertos vinculan coa temática antibelicista do autor.

O óleo forma parte do período de Souto ligado á súa participación na exposición 'L'art espagnol contemporain', celebrada no Jeu de Paume en 1936, e previa á súa selección para a Bienal de Venecia.

Ese foi, segundo Murado, un "momento crucial " na traxectoria do artista galego, que combinaba entón a influencia da pintura metafísica de De Chirico coa súa propia evolución cara ao expresionismo e a estética do granito, consolidando un estilo propio.

"É un descubrimento excepcional que revaloriza a figura dun dos grandes renovadores da arte galego do século XX", afirma este experto, que destaca que o achado coincide co sesenta aniversario do falecemento de Arturo Souto.

Souto foi un artista fundamental no movemento de Os Renovadores e figura clave do exilio cultural republicano.

A súa obra, marcada pola densidade cromática, o claroscuro dramático e o uso expresivo da pincelada, foi recoñecida internacionalmente, con presenza en citas como o Pavillón Español da Exposición Internacional de París de 1937.

O lenzo recuperado mostra as características distintivas desta etapa, gamas terrosas, personaxes volumétricos de actitude solemne e unha composición que tende á metáfora visual fronte á melodrama.

Esta estética define a transición de Souto cara a un formalismo vangardista que o afastaba das súas influencias anteriores e situábao en primeira liña da renovación artística española.

A aparición desta obra supón un fito na revisión da traxectoria de Souto e abre a porta a futuras investigacións sobre o seu legado, especialmente sobre pezas que puideron quedar dispersas por Europa ou América durante o seu longo exilio.