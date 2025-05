O Atlantic Fest anuncia a venda de entradas de día tras alcanzar o 70% do aforamento

O Atlantic Fest prepárase para a que, se presume, será a súa mellor edición ata a data. A pouco máis de dous meses para a súa celebración, o festival galego anuncia que porá á venda as súas entradas de día este xoves 15 de maio ás 9:00 horas, despois de superar xa o 70% do aforamento total vendido.

As entradas diarias para o venres 18 e o sábado 19 de xullo terán un prezo de 48 euros (gastos incluídos) e estarán dispoñibles na web oficial do festival (www.atlanticfest.com).

A organización tamén lembra que os abonos para os tres días continúan a 70 euros ata o próximo 26 de maio, data na que experimentarán un cambio de prezo.

O cartel desta edición foi deseñado para os amantes da música en vivo, combinando grandes nomes internacionais do rock alternativo como Slowdive, Primal Scream e The Jesus & Mary Chain, con artistas destacados do panorama nacional como Lori Meyers, Los Planetas, Zahara, Xoel López, León Benavente, Quique González e La Bien Querida. Ademais, o festival aposta por bandas emerxentes como pablopablo, Cristalino ou Luz Futuro.

A Praia da Concha de Vilagarcía de Arousa será o escenario principal durante os días 18 e 19 de xullo, con dous espazos diferenciados: o escenario Galicia Calidade, onde actuarán todas as bandas do festival, e o escenario Vibra Mahou, dedicado a sesións de DJ.

O domingo 20, o festival trasladarase á Praza do Castro, levando a música ás rúas da localidade.

O Atlantic Fest, que conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia no marco de Concertos do Xacobeo, ofrece tamén opcións de aloxamento no cámping e glamping Domo Camp no Cámping Río Ulla. Os accesos están dispoñibles na web do festival.

A organización lembra que, do mesmo xeito que en edicións anteriores, os nenos menores de 12 anos poderán acceder gratuitamente ao recinto.