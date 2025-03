O Auditorio de Vilagarcía estreará o espectáculo de comedia 'Traumas reunidos'

O Auditorio Municipal acolle a estrea do espectáculo humorístico "Traumas reunidos", protagonizado polo comediante vilagarcián José Blanco, ademais de Miguel Canalejo e Cata Ukelele, dous perfís de recoñecida traxectoria.

Será o vindeiro 9 de maio a partir das 21:00 horas e as entradas xa están á venta.



"Estamos encantados de recibir un espectáculo de humor, que ademais soen funcionar moi ben en Vilagarcía, e que nos axudará a evadirnos do día a día e rirnos un rato, que nunca está de máis", apuntou a concelleira de Cultura, Sonia Outón, durante a presentación do espectáculo.



O monólogo está recomendado para maiores de 16 anos e nel xuntaranse os tres "traumados" para "contar vivencias con humor fresco e diferente", apuntou José Blanco, que se amosa "moi ilusionado" de poder estrear na súa terra.

Blanco provén dunha familia de comediantes e leva un tempo enriba do escenario facendo rir ao público local, con algunha que outra actuación na Sala Cream.



Pola súa parte, Miguel Canalejo é un recoñecido humorista que traballa no popular programa ‘Land Rober’ e que, aínda que se define como tímido, de seguro conseguirá sacar máis dunha risa ao espectador: "Crearemos un espazo de confesión. Falaremos dos momentos duros da vida dende a comedia, porque a comedia é precisamente unha traxedia con perspectiva", apuntou.



Por último, Cata Ukelele, que leva máis de dez anos percorrendo Galicia facendo este tipo de espectáculos. Ela é tamén guionista, polo que se encargou de estruturar o espectáculo para integrar ao público, unha parte fundamental do ‘show’: "É moi importante para nós que a xente se sinta parte. Non todo o mundo quererá participar, pero aínda que non falen, sentiranse conectados co que estamos a contar", explicou Canalejo.



As entradas teñen un custe de 11 euros, gastos de xestión aparte, e poden mercarse en ataquilla.com.