Barro honra as súas pioneiras concelleiras nun acto polo Día da Muller Traballadora

A Asociación Cultural Barosa de Barro inicia unha nova etapa cunha aposta pola dinamización cultural e o compromiso social.

O primeiro evento desta nova fase será a conmemoración do Día da Muller Traballadora, que terá lugar na véspera do 8M, o venres 7 de marzo, no Centro Cívico de Barro, a partir das 20:00 horas.

O acto estará dedicado a poñer en valor a traxectoria de tres exconcelleiras que abriron camiño cara á igualdade na política local.

As homenaxeadas serán María Xesús Castro Calviño, concelleira en Barro ata 2015, e Amelia Cancela, primeira concelleira nacionalista do goberno en Barro, xunto coa primeira concelleira nacionalista de Pontevedra, Pilar Allegue.

A moderación do acto correrá a cargo da concelleira Andrea Pérez Cal.

Con este evento, a organización busca fortalecer os lazos coa veciñanza e reforzar o seu compromiso cunha axenda cultural diversa e participativa.

Este impulso chega da man dunha renovaciónnadirectiva da entidade.

Esteban Jamardo Aboy, veciño de Portela, asume a presidencia da asociación tras ser elixido pola Asemblea Xeral, sucedendo a José Seijo, quen agora exercerá como secretario.

Jamardo Aboy expresou o seu agradecemento polo labor realizado ata o momento e manifestou a súa vontade de seguir promovendo actividades que enriquezan a vida cultural de Barro.