Camela porá banda sonora á véspera do Día do Carme en Marín

Un dos dúos máis icónicos da música española, Camela, acudirá a Marín para celebrar os seus trinta anos de traxectoria.

Ofrecerán un concerto gratuito na véspera do Día do Carme, o martes 15 de xullo, no Parque Eguren, segundo avanzou este venres o Concello de Marín.

O goberno municipal xa está inmerso na preparación das Festas do Carme, que contarán cunha programación "intensa" para eses días.

O dúo madrileño, que marcou a varias xeracións coa súa inconfundible música, naceu nos anos 90 fusionando rumba flamenca co tecnopop.

Con máis de nove millóns de discos vendidos, o grupo de Dioni Martín e Ángeles Muñoz, celebra nesta xira os seus trinta anos sobre os escenarios, deleitando a todos os fans.

En Marín soarán grandes éxitos como Cuando zarpa el amor ou Lágrimas de amor, mesturados coas cancións do seu novo disco, Que la música te acompañe.

A medida que se vaia achegando o verán, o Concello irá dando a coñecer máis actividades, pero "xa queríamos anunciar un concerto como o de Camela".

"Estamos seguros de que atraerá a unha gran cantidade de veciñanza e de visitantes para gozar da súa música", subliñan desde o consistorio marinense.