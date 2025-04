Celebración do mes do libro en Bueu con contacontos nas tres bibliotecas

As tres bibliotecas municipais de Bueu acollerán entre abril e maio unha nova edición de "Contos na biblioteca".

Esta iniciativa busca achegar a lectura aos máis cativos e converter estes espazos en lugares de encontro e lecer.

O ciclo comezará o 22 de abril na Biblioteca Municipal de Bueu co espectáculo "Os contos do gato" de Bandullo Azul, onde o gato Fazulas compartirá historias e cancións coas familias asistentes.

A seguinte cita será o 29 de abril na Biblioteca de Beluso, coa obra "Atlántico, a viaxe da nosa vida" de Un mar de cores, unha actividade que explorará os debuxos de Castelao e a súa visión dos procesos migratorios galegos.

O programa, coordinado pola concelleira de cultura e bibliotecas Carmen García, pecharase o 8 de maio na Biblioteca de Cela con "Dende Rosalía ata as cantareiras", unha peza de A xanela do maxín que homenaxea ás mulleres destacadas das Letras Galegas e a súa contribución á cultura galega.

A iniciativa, que se vén desenvolvendo con éxito dende hai dous anos dentro do programa "Ler conta moito" da Xunta de Galicia, celebra ademais diferentes efemérides como o Día do Libro, o Ano Castelao e as Letras Galegas.

Todas as sesións comezarán ás 18:00 horas, con entrada libre, e a información detallada pode consultarse na páxina web de Ler Conta Moito.