A compañía pontevedresa Baobab Teatro despediuse dos escenarios no Salón do Libro

'Luppo' foi a produción teatral de Baobab Teatro escollida para poñer punto e final este domingo a unha historia de amor, emocións e chea de aventuras.

A peza, un espectáculo de sentimentos e emocións pensado para adultos e pequenos a partir de 4 anos, fala do ciclo da vida, do apego coas persoas, da relación cos nosos veciños e persoas maiores e da importancia das historias que construímos ao longo da nosa existencia.

A obra está protagonizada por un home maior que vive so e todos os días ás 12 en punto da mañá acende o seu gramófono para escoitar ópera, todos os días a mesma canción. Ten un amigo, Tulún, un neno de 5 anos que todos os días ás 12 da mañá vaino visitar para levarlle pan, leite e o xornal. Luppo cóntalle historias fascinantes da súa vida e segredos que agocha no seu gramófono... Un día Tulún chega a casa de Luppo e este non está...

En Luppo, a dirección está a cargo de Óscar Ferreira e sobre o escenario a actriz e dramaturga, Andrea Bayer, e Xosé Manuel Esperante, actor cunha ampla experiencia teatral, cinematográfica e televisiva.

Andrea e Xose levan colaborando xuntos en diversos proxectos teatrais e docentes dende hai anos.

Daniel Abalo é o encargado do deseño de luz e son, na escenografía Óscar Ferreira e o guión é de Andrea Bayer.

Coa representación deste domingo, que foi moi especial, Andrea Bayer e Óscar Ferreira baixaron o pano da súa compañía para afrontar novos proxectos.

BAOBAB TEATRO fundouse a finais do 2010 da man de Óscar Ferreira; director, titiriteiro, construtor de títeres e escenógrafo cunha ampla experiencia tanto en televisión como en teatro, e Andrea Bayer; directora, actriz e dramaturga, cunha dilatada experiencia e varios premios e mencións no seu currículo, destacando a nominación aos premios MAX 2013 e recentemente Premio Barriga Verde, polo seu guión teatral "O lobo e a lúa".

A compañía pontevedresa pon fin así a 15 anos de traxectoria artística e profesional na que puxo un selo propio que a distingue no amplo panorama teatral galego, con pezas caracterizadas pola tenrura, a sensibilidade e unha forte mensaxe social.

No seu haber destacan obras como 'Fíos', que fala do valor das pequenas cousas; un clásico da literatura como o 'Soldadiño de chumbo'; ou 'Ás para Álex', que trata unha enfermidade tan seria como o cancro infantil; 'Pum, Pum', que aborda un tema nunca antes tratado nun espectáculo para familias, como é o abuso e acoso aos nenos; ou 'Mai, Mai', que fala da necesidade da conservación do medio ambiente e das especies animais.