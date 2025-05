Competir na General Rap Alicante pasa por triunfar na final de Freestyle este sábado en Marín

A improvisación e o freestyle ofrecerán mollo urbano picante este sábado 31 en Marín. A Finca de Briz acollerá a final autonómica daGeneral Rap, unha competición que servirá como clasificatoria para representar a Galicia na gran final nacional que se celebrará en Alicante.

O evento, organizado por BhB Galicia en colaboración co Concello de Marín, dará comezo ás 17:00 horas, aínda que os participantes deberán presentarse unha hora antes.

A inscrición é totalmente gratuíta e está aberta a todas as persoas interesadas, que poden anotarse a través da conta de Instagram @bhb.edition.

O máis destacado desta competición é o premio para os dous finalistas: unha viaxe con todos os gastos pagados a Alacant para participar na final nacional da General Rap.

O Concello de Marín subvencionará tanto o desprazamento como a estancia durante a competición estatal, facilitando así que o talento galego poida medirse cos mellores improvisadores do panorama estatal.

Durante a presentación do evento, que tivo lugar no Parque, o concelleiro Hugo González destacou "o apoio que queremos dar desde o Concello a programacións como as que organiza BHB Galicia, co obxectivo de que Marín tamén se convirta nun referente de programación cultural e artística para a mocidade".

Nesta mesma liña, o edil subliñou a importancia de continuar acollendo este tipo de eventos, que xa se veñen celebrando con éxito en Marín durante os últimos anos.

Bastián Hermo, representante de BhB Galicia, acompañou ao concelleiro nesta presentación e animou a todos os afeccionados ao rap e ao freestyle a participar nesta cita que promete converterse nunha auténtica festa da cultura urbana.

Sesión en General Rap AlacanteGeneral Rap Alicante

A organización destaca que non haberá prerrexionais nin clasificados anteriores, polo que todos os participantes partirán en igualdade de condicións neste evento que xa se está a consolidar no calendario cultural de Marín.