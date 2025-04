Un concurso de relatos convida o alumnado pontevedrés a indagar sobre a obra de Castelao

A Deputación de Pontevedra reedita o concurso Micromuseo, un certame de microrrelatos audiovisuais que busca implicar a comunidade escolar no descubrimento do patrimonio cultural da provincia que se atopa no Museo de Pontevedra.

Este ano convoca a segunda edición do concurso, que estará dedicado ao descubrimento da obra de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu falecemento.

Desde o organismo provincial destacan que Castelao é unha figura indispensable para o Museo de Pontevedra en particular e, en xeral, para a cultura galega.

As bases xa se poden consultar no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Está enfocado a estudantes de educación primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional de centros escolares situados na provincia de Pontevedra.

Consistirá na presentación dun microrrelato en lingua galega en formato audiovisual de non máis de 120 segundos.

O alumnado deberá buscar e indagar sobre algunha das pezas pertencentes á obra do escritor, político e artista galeguista que se custodian e expoñen no Museo de Pontevedra.

O prazo para presentar os traballos comeza este xoves, 10 de abril, e remata o 9 de maio.

Os centros escolares interesados en participar deberán inscribirse por vía electrónica a través da sede electrónica da Deputación.

Haberá un primeiro e un segundo premio por categoría valorados en 2.000 e 1.000 euros, respectivamente, facendo un total de 9.000 euros.