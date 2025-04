A conexión de Alba Reche con Ponte Caldelas

Unha das artistas de maior proxección de entre os participantes nas últimas edicións de Operación Triunfo atopou unha inesperada conexión con Ponte Caldelas.

E é que Alba Reche, que estivo na edición de 2018 deste popular concurso televisivo, fichou pola discográfica Ernie Records, que dirixe Josiño Carballo.

Chega co seu terceiro álbum debaixo do brazo, No soy tu hombre, no que a artista ilicitana ofrece ao público unha proposta fresca, honesta e cargada de talento.

Este disco, segundo destacan desde Ernie Records, é unha obra que nace da exploración de temas como o desamor e a aceptación persoal.

A artista os disecciona con tenrura e preséntaos para que gocemos desta viaxe emocional "con cancións que funcionan como espello" porque subliñan que "este disco que se escoita, pero sobre todo, sente".

Alba Reche comezou a destacar no panorama musical tras a súa segunda posición en Operación Triunfo, en 2018.

Apenas un ano despois, coa publicación de Quimera, o seu primeiro álbum, consagrouse como unha das voces máis prometedoras da música española. Con el, logrou un nomeamento nos Latin Grammys.

Con la pequeña semilla (2021), Alba foi un paso máis aló e consolidou o seu lugar como un dos alicerces do pop alternativo.

Tras as paradas nacionais de No soy tu hombre Tourdurante febreiro e marzo en Barcelona, Madrid, Vigo, A Coruña, Valencia, Sevilla e Granada, Alba Reche viaxará a próxima semana a México.

Haberá máis oportunidades para gozar dos seus directos en España, pois aínda faltan máis datas por anunciar.