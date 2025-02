Atopa dez obras do Museo nas que se agoche o Entroido

O Museo de Pontevedra celebra o Entroido cunha proposta lúdica e cultural dirixida a persoas de todas as idades.

Do 1 ao 9 de marzo, os visitantes poderán participar nun xogo de observación que os guiará polas diferentes salas da exposición permanente, descubrindo obras que fan referencia a elementos típicos desta festa, como as máscaras, os disfraces ou os bailes.

A actividade, que estará dispoñible durante todo o horario de apertura do Museo, consiste nun impreso guía que o persoal de atención entregará aos visitantes interesados.

Este folleto servirá para localizar dez obras da colección permanente que gardan unha conexión co Entroido.

Entre os artistas destacados figuran nomes como Arturo Souto, Laxeiro, Narciso Pérez Rey, Castelao ou Raimundo de Madrazo, entre outros.

Cada participante que complete o xogo recibirá un diploma e un pequeno agasallo como recordo da súa visita.

Ademais, o 9 de marzo, rematada a actividade, sortearanse tres lotes de agasallos e publicacións do Museo entre todos os participantes, unha iniciativa que busca premiar a curiosidade e o interese pola arte e a cultura.

Desde a Deputación indican que a proposta combina a diversión coa aprendizaxe para explorar as salas do Museo e descubrir novas conexións entre a arte e as tradicións populares.