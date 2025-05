O Día Internacional dos Museos celebrarase cunha ruta en Pontevedra

A Deputación de Pontevedra súmase á celebración do Día Internacional dos Museos e organiza dúas visitas guiadas polos edificios do Museo de Pontevedra.

'A ruta do Museo' organizará visitas o sábado 17 e o domingo 18 de maio, cunha duración prevista de hora e media.

Para participar, é necesario inscribirse antes do venres ás 14:00 horas a través do formulario dispoñible na web do Museo.

Nas dúas xornadas, a actividade partirá ás 12:00 horas desde as Ruínas de San Domingos e percorrerá o Edificio Castelao e o Edificio Sarmiento.

A ruta tamén visitará o exterior dos edificios Fernández López, Castro Monteagudo e García Flórez.

Durante o percorrido, abordarán a historia dos edificios, a súa importancia na historia da cidade e a evolución dos seus usos ata converterse en parte do Museo de Pontevedra.

Esta actividade pretende poñer o acento na importancia de que a cidadanía coñeza o seu patrimonio e o vínculo que o une coa cultura e coa comunidade. Os edificios do Museo non son só as sedes nas que se conservan as súas coleccións, senón lugares emblemáticos da cidade e que xogaron diferentes papeis ao longo da historia.

Os mesmos días 17 e 18, tamén ás 12:00 horas, o Museo ofrece as súas habituais visitas guiadas á colección permanente, que se desenvolven cada sábado e domingo. Teñen unha hora de duración e non é necesaria a inscrición previa.

A programación do Museo de Pontevedra polo Día Internacional dos Museos complétase coa celebración a finais de mes, os días 29 e 30 de maio, das IV Xornadas de Educación, co título 'Museos e Comunidade: Xerando Sinerxías'.